Канцлер Германии Олаф Шольц, занимая должность министра финансов, в 2020 году предлагал США заключить сделку для предотвращения санкций против «Северного потока-2». Об этом со ссылкой на внутренние правительственные документы «о планировании, строительстве и политической поддержке» российского газопровода пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, летом 2020 года Шольц отправил главе Минфина США Стивену Мнучину письмо, в котором предложил инвестировать €1 млрд с немецких налоговых отчислений в строительство терминалов для сжиженного природного газа на северном побережье Германии. Для этого он попросил Вашингтон снять санкции с «Северного потока-2», но власти США это предложение отвергли.

Газета также отметила, что сделку вместе с Шольцем продвигали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как отмечает Handelsblatt, сейчас ярые сторонники Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».

Публикацию пока не комментировали представители обеих стран.

США во время президентского срока Дональда Трампа вводили санкции против российского проекта, из-за чего оператору газопровода приходилось на некоторое время приостановить строительство. Берлин негативно отреагировал на американские санкции. Администрация президента Джо Байдена, пришедшая к власти после президентских выборов в 2020 году, напротив, говорила, что вводить новые санкции против «Северного потока — 2» бессмысленно, так как газопровод практически достроен.