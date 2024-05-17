Нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Об этом сообщило нидерландское издание Het Parool со ссылкой на источники.

«В рамках рассмотрения дела об экстрадиции Промес был освобожден на определенных условиях», — говорится в публикации.

О каких условиях идет речь — не сообщается. Издание допускает, что Промесу могли запретить покидать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), поскольку подобные ограничения часто применяют в отношении лиц, освобожденных на некоторых условиях. Также футболиста могут обязать внести залог, отчитываться о своих действиях и отвечать на все звонки властей и правоохранительных органов, пишет Het Parool.

По данным газеты «Спорт-экспресс» («СЭ»), нападающего «Спартака» отпустили под залог, но его дело осталось без изменений.

Промеса задержали 29 февраля в аэропорту ОАЭ, откуда он вместе с другими игроками «Спартака» планировал вылететь в Россию после командных сборов. Журналист Иван Карпов отмечал, что футболист попал в ДТП в ОАЭ и сбежал, «думал, что никто ни о чем не узнает».

Позже стало известно, что Промеса задержали в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры. Амстердам требует экстрадиции спортсмена на родину, где ему грозит в общей сложности до 7,5 лет лишения свободы по двум разным делам.

Квинси Промес начинал футбольную карьеру в нидерландском клубе «Твенте» в 2011 году. В 2014 году он перешел в московский «Спартак», за который выступал до 2018 года. После этого он играл за испанскую «Севилью» и голландский «Аякс». В 2021 году Промес вернулся в «Спартак».

14 февраля окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Сам игрок «Спартака» не присутствовал на заседании, позже его объявили в международный розыск.

В марте Mash писал, в России в отношении футболиста также могут завести уголовное дело о неуплате налогов. По информации телеграм-канала, его долг перед ФНС составляет порядка 397 тыс. рублей.

В июне 2023 года нидерландский суд заочно приговорил футболиста к полутора годам заключения за ножевое ранение кузена, которое произошло в середине 2020 года.