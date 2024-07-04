Депутат Александр Хинштейн возмутился планами самарского кинотеатра устроить показ шоу «Подземелья Чикен Карри» студии комика Александра Гудкова. Хинштейн обвинил Гудкова в поддержке украинских ВС и не исключил, что будет добиваться привлечения сети кинотеатров «Киномакс» к ответственности.

По словам депутата, показ фильма Гудкова запланирован на 7 июля в кинотеатре «Киномакс-Самара». Управляющая кинотеатром Ольга Коряковцева отказалась отменять показ, сославшись на указания руководства сети «Киномакс», отметил Хинштейн.

По его версии, сеть «Киномакс» намерена организовать в российских кинотеатрах «показ фильма человека, который публично осуждает Россию и направляет гонорары от зарубежных концертов на поддержку ВСУ (читай, на убийство наших ребят)».

«Лично у меня возникает ощущение какого-то наркотического бреда», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что обращается в Минкульт с требованием отменить прокатное удостоверение на фильм Гудкова. Если выяснится, что прокатное удостоверение не выдавалось, Хинштейн намерен добиваться привлечения кинотеатров к административной ответственности из-за показа фильма без прокатного удостоверения (ст. 14.58 КоАП).

Отдельно Хинштейн отметил, что политика сети «Киномакс» «противоречит политике нашего государства». По его словам, это требует «отдельного разбирательства».

В среду, 3 июля, Хинштейн сообщал, что в Тольятти шоу Гудкова отменили «в связи с массовым общественным возмущением». Депутат отмечал, что Гудков «ранее выступал на концертах в поддержку Украины», а заработанные в России деньги могут «переплавить потом в пули для наших же солдат».

Сама команда «Чикен Карри» в своем телеграм-канале рассказала, что отменены показы «Подземелья Чикен Карри» в кинотеатрах в Череповце, Тольятти и Мытищах. «Цензурную причину» такого решения в «Чикен Карри» сформулировать не смогли.

Глава департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский объяснил отмену показа в Череповце тем, что имя Гудкова на афише вызвало «справедливое возмущение» местных жителей. Осиповский напомнил, что Гудков — «бывший одиозный КВНщик» — осудил боевые действия на Украине и выпустил пародийный клип на песню «Я русский» певца Ярослава Дронова (Shaman).

Отменить показ шоу с участием Гудкова потребовали и православные активисты из движения «Сорок сороков», которые с этой целью также обратились в Минкульт. Активисты отметили, что показ шоу запланирован во множестве городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Минкульт комментариев по этому поводу пока не давал.

Александр Гудков — бывший капитан команды КВН «Федор Двинятин», один из создателей программы «Вечерний Ургант». В феврале 2022 года он выступил против вооруженных действий России на территории Украины, в том же году разместил на YouTube музыкальный клип «Я узкий» — пародию на песню «Я русский» певца Shaman.

По данным «Осторожно, новости», обвинения в адрес Гудкова в том, что он якобы поддерживал ВСУ, основываются на видеозаписи, где «поддерживать жителей Украины призывает другой человек».