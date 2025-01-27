Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание врио министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко за комментарий для СМИ, в котором глава ведомства дал оценку ущербу от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление Хинштейн сделал в ходе заседания областного правительства.

«Я прочитал на прошлой неделе комментарий врио министра восстановления развития приграничья Алексея Владимировича Карнаушко, где называется конкретная цифра, по его мнению необходимая для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру. Алексей Владимирович потом имел со мной объяснение на эту тему», — рассказал врио главы региона.

Хинштейн отметил, что хочет «четко и ясно» донести до членов правительства позицию, которая заключается в том, что на сегодняшний день нельзя говорить о каких-либо расчетах или оценках стоимости разрушенной инфраструктуры, так как в настоящий момент не вся территория области освобождена от украинских войск.

«Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам. Представьте себе, что кто-то бы начал давать оценку восстановлению народного хозяйства Советского Союза даже, извините меня, в апреле 1945 года. Я не провожу здесь никаких исторических или прямых параллелей, аналогий — я просто говорю о самом подходе», — пояснил он.

Хинштейн добавил, что любые цифры, оценки и суммы носят «исключительно экспертный и очень поверхностный, неподтвержденный ничем характер».

«Мы с вами, коллеги, до конца еще не везде можем сделать даже фиксацию состояния объектов, даже уже в тех населенных пунктах, которые освобождены, потому что там идут боевые действия», — заявил он.

Врио губернатора также отметил, что планирует обсудить форму и порядок взыскания с кадровым аппаратом, так как в настоящий момент не владеет информацией о том, как это реализуется в области.

«Для всех остальных — рассчитываю, что этот разговор в этой части будет последним, и мне к нему возвращаться больше не придется», — заключил он.

Врио министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил о том, что ущерб от вторжения украинских военных оценивается в сумму около 750 млрд рублей, в ходе пресс-конференции, которая прошла 23 января в пресс-центре ТАСС.

Ранее Хинштейн заявил в ходе встречи с жителями области, что не доверяет местным чиновникам и уже направил материалы в правоохранительные органы из-за «коррупционных схем».