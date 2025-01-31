Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), убивших более 20 мирных жителей в курском селе Русское Поречное, должен ждать новый международный трибунал. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Палачей мирных жителей Русского Поречного должен ждать новый Нюрнберг. Стали известны новые подробности преступлений укронацистов в курском приграничье. На допросе один из боевиков, которого захватили наши бойцы, признался в чудовищных зверствах», — написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Хинштейн назвал бойцов ВСУ «идейными наследниками фашистов» и заявил, что они заслуживают самого жестокого наказания.

«Во время войны немцы разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными, пытали людей. Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле», — отметил он.

Врио губернатора также принес соболезнования всем близким погибших и пообещал, что власти Курской области помогут им в организации похорон.

Утром 31 января в Следственном комитете России сообщили, что пятеро украинских солдат убили 22 жителей села Русское Поречное. По данным ведомства, среди жертв — восемь женщин, подвергшихся насилию со стороны бойцов ВСУ.

О совершенных преступлениях рассказал старший солдат Евгений Фабрисенко, который с другими украинскими военным в сентябре 2024 года вторгся на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен.