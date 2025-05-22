Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по городу Льгов в Курской области, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск на въезде в город. В результате пострадали 12 человек: семь женщин, трое мужчин и два подростка в возрасте 13 и 16 лет, сообщил Хинштейн.

Губернатор уточнил, что у 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего подростка — рана затылка и левого плеча. У всех пострадавших диагностировали осколочные ранения и ушибы.

«Слава Богу, их жизни ничего не угрожает! Всех раненых везут сейчас в Курскую областную больницу. На место направлены дополнительные бригады скорой помощи», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки повреждены четыре машины, два частных дома и один многоквартирный. В зданиях выбиты стекла и посечены фасады. Ремонтные бригады займутся восстановительными работами, как только позволит оперативная обстановка, добавил врио главы региона.

Телеграм-канал Baza пишет, что удар по Льгову был нанесен около 17:40 (совпадает с московским). По утверждению Shot, ВСУ использовали для атаки минимум шесть американских ракет HIMARS. Аналогичную информацию приводит военкор Юрий Котенок.