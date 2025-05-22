В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета и предоставление услуг связи из-за атак беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Обновление. В Ивановской области также ограничили работу мобильного интернета «в целях безопасности», сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский. «Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно, что стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме. Прошу отнестись с пониманием», — написал он.

Глава области уточнил, что это «непростое, но необходимое» решение, которое принято Вооруженными силами России. По его словам, за ночь над регионом было уничтожено более 20 украинских дронов.

Клычков попросил жителей «с пониманием» отнестись к ограничениям и отметил, что для властей «важнее всего» обеспечить безопасность населения, предприятий и инфраструктуры.

«Как только оперативная обстановка позволит — доступ будет восстановлен в полном объеме», — добавил глава Орловской области.

На фоне массированных атак украинских беспилотников 21 мая работу мобильного интернета также ограничивали в Липецкой, Тульской, Владимирской и Воронежской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объяснял, что решение о временном отключении интернета принято в целях безопасности, а доступ будет восстановлен, «как только позволит обстановка». Вместе с тем глава региона уточнил, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.

В правительстве Владимирской области указывали, что ограничение работы мобильного интернете будет действовать «до особого распоряжения».

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что жители региона могут столкнуться с перебоями в работе сотовой связи во время атаки дронов.

«Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА. Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам», — обратился он к населению.

Атаки БПЛА на российские регионы

Массированная атака дронов на регионы России продолжается с вечера 20 мая. Так, с 20:00 20 мая по 8:00 21 мая российские военные сбили 159 украинских беспилотников. В ночь на 22 мая силы ПВО перехватили 105 БПЛА.

Самой крупной атаке подвергся Московский регион — там военные сбили 35 дронов. Над Орловской областью силы ПВО перехватили 14 БПЛА, над Курской — 12, над Белгородской — 11, над Тульской — 10, над Калужской — девять, над Воронежской — семь, над Липецкой и Смоленской — по три, над Брянской — один.

Мэр Москвы Сергей Собянин с утра 21 мая отчитывается об отражении атаки дронов, летящих в сторону столицы. В 10:43 мск он сообщил, что силы ПВО уничтожили еще три дрона. Всего, согласно отчетам Собянина, за два дня в столичном регионе было сбито более 30 беспилотников.