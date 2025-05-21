В Тульской области и Владимирской областях на фоне атак беспилотников временно ограничили работу мобильного интернета. Ранее об аналогичной мере объявили в Липецкой области.

Решение о временном отключении мобильного интернета принимается «ради безопасности всех жителей», написал в телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, отметив, что «воздушные атаки» беспилотников «не прекращаются». По его словам, стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Друзья, мы уже не в первый раз сталкиваемся с ограничениями мобильного интернета. Сегодня ситуация повторилась. <…> Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», — написал глава региона.

Во Владимирской области сообщили о временном ограничении работы мобильного интернета в связи с «потенциальной угрозой» из-за атак беспилотников, сообщило правительства региона. Мера будет действовать в течение дня «до особого распоряжения».

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим граждан за понимание. Напоминаем, что защита жизни и здоровья населения остается нашим ключевым приоритетом», — говорится в сообщении.

Для получения официальной информации и решения неотложных вопросов жителям Владимирской области рекомендовано использовать стационарный интернет и сети Wi-Fi, которые «продолжают работать в штатном режиме».

Утром 21 мая работу мобильного интернета временно ограничили в Липецкой области. Решение было принято военными в целях безопасности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, «как только обстановка позволит».

На фоне атак БПЛА с утра 21 мая сбои в работе интернета наблюдаются в нескольких регионах, в том числе в Московской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Владимирской областях. Сервисы Сбой.рф и Downdetector фиксируют перебои у всех основных мобильных операторов.

Масштабная атака дронов на регионы России продолжается с вечера 21 мая. По данным Минобороны, в ночь на 21 мая российские военные сбили 159 украинских беспилотников в том числе над Орловской, Рязанской и Владимирской областями.

Днем 21 мая военное ведомство отчиталось, что в период с 11:30 до 15:00 мск силы ПВО перехватили 34 дрона:

— 15 — над Орловской областью,

— семь — над Курской областью,

— шесть — над Тульской областью.

— три — над Московским регионом,

— два — над Рязанской областью,

— один — над Брянской областью.