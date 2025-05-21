С 20:00 20 мая по 8:00 21 мая российские военные сбили 159 украинских беспилотников, следует из сводок Минобороны.

Согласно сообщениям ведомства, были перехвачены:

— 53 дрона — над Орловской областью,

— 51 — над Брянской областью,

— 37 — над Курской областью,

— 6 — над Московским регионом,

— 5 — над Владимирской областью,

— 3 — над Рязанской областью,

— по одному — над Белгородской, Тульской, Калужской областями и в районе акватории Черного моря.

Орловская область

В результате атаки БПЛА на Орловскую область в городе Болхове получили повреждения здание Болховского завода полупроводниковых приборов и несколько частных жилых домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По предварительным данным, пострадавших нет, ведутся работы по устранению последствий атаки.

ОрелТаймс пишет, что один дрон пробил крышу корреспондента издания по Болховскому и Мценскому районам Олега Смуглова.

«Взрыва, к счастью, не произошло, но элементы дрона пока свисают с потолка кухни. На место приехали специалисты», — говорится в статье.

В общей сложности, по предварительной информации, в Болхове пострадали четыре дома, один из них сгорел. При атаке на Болховский завод полупроводниковых приборов зафиксировано «три попадания беспилотников», утверждает ОрелТаймс.

Тульская и Рязанская области

В ночь на 21 мая телеграм-каналы Mash, Shot и Baza сообщили о звуках взрывов в Тульской и Рязанской областях. В частности, шесть громких взрывов были слышны в тульском Алексине. «После этого произошел массовый сбой сотовой связи и интернета», — пишет Mash.

Позже Shot со ссылкой на местных жителей сообщил о пяти громких взрывах в небе над Рязанью.

«Первые хлопки в небе раздались около 00:10, два слышали в Советском районе. От звуковой волны в окнах задрожали стекла, сработала сигнализация», — говорится в публикации Mash.

В обеих областях была объявлена «угроза атаки БПЛА».

Главы Тульской и Рязанской областей Дмитрий Миляев и Павел Малков отчитались об отсутствии пострадавших и разрушений в результате атак БПЛА.

«Опасность атаки БПЛА сохраняется, будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности», — предупредил тульский губернатор.

На фоне налета дронов Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги. В последнем их уже отменили.

Брянская и Белгородская области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших в результате атаки дрона в Шебекине. По его словам, мужчина и две женщины пострадали при ударе БПЛА по автомобилю 19 мая. На следующий день пострадавшие самостоятельно обратились к врачам, они будут лечиться амбулаторно.

В селе Муром Шебекинского округа после сбросов взрывных устройств с дронов в трех частных домах загорелись кровли, отчитался Гладков. Пожары потушили, дома получили повреждения. Кроме того, в селе Головчино Грайворонского округа в результате атаки дрона было повреждено частное домовладение.

В Брянской области в результате атаки дронов пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.