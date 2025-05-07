Российские спецслужбы проводят «титаническую» работу по обеспечению безопасности россиян, в том числе на День Победы, и к этим мерам нужно относиться с пониманием. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских. Он добавил, что Москве есть чем ответить на «подлые атаки» Киева, но не спешит с этим, чтобы не поддаваться на провокации Украины.

«Практика показывает: лучше усилить меры и предотвратить возможные теракты. Это же не на всю жизнь, это буквально на пару-тройку дней. Тем более мы должны понимать, что 9 мая для всех россиян — это самый главный “праздник со слезами на глазах”. И к усиленным мерам безопасности мы должны относиться с пониманием, пережить некоторые трудности», — сказал депутат.

Альшевских напомнил, что в этом году на Парад Победы в Москву приезжают многие лидеры иностранных государств. По его мнению, «чем больше мер, направленных на безопасность, тем лучше».

«Не надо забывать, что лидер террористического украинского режима Зеленский открыто сказал, что они сделают все возможное для того, чтобы омрачить этот праздник, и поставил под сомнение безопасность не только граждан Российской Федерации, но и тех гостей, которые приедут на 9 мая отпраздновать вместе с нами», — уточнил собеседник RTVI.

Российские спецслужбы, продолжил Альшевских, проводят «колоссальную, титаническую работу для того, чтобы обеспечить безопасность» граждан в эти дни. Он подчеркнул, что «многих вещей мы просто никогда не узнаем и даже не заметим».

«У нас есть чем ответить. Но они же ведут себя подло: их беспилотники бьют по гражданским людям, по инфраструктуре, по рынкам, по больницам, по школам. И в этом смысле мы на зеркальные меры не пойдем», — сообщил парламентарий.

По его мнению, Киев стремится к тому, чтобы спровоцировать Москву. При этом, напомнил Альшевских, президент России Владимир Путин не раз говорил о том, что россияне «не воюют с украинским народом».

«Есть украинский режим во главе с Зеленским. Но эта же собака, извиняюсь за выражение, со своими соратниками окопалась в непосредственной близости от гражданского населения, и ответ может привести к определенным жертвам со стороны украинского народа, чего, в принципе, они и добиваются, чтобы потом опять при поддержке Запада транслировать и визжать на весь мир: “Посмотрите, Российская Федерация какая плохая, и президенту Путину нету веры, потому что они убивают гражданских людей”», — сообщил собеседник RTVI.

Он отметил, что украинские власти «окопались и находятся в центре Киева, где очень много мирных граждан, которые могут пострадать от удара».

«Они своими гражданами прикрываются как живым щитом и позволяют себе провокационные действия в отношении Российской Федерации. Но всему терпению есть предел. А где этот предел терпения — этот вопрос мы должны переадресовать нашему верховному главнокомандующему», — заключил Альшевских.

О проблемах со связью в России

В пресс-службе Сбербанка ранее сообщили, что в столице и области временно ограничено использование мобильного интернета. В связи с этим могут возникнуть проблемы в работе некоторых банкоматов и терминалов.

Аналогичную информацию предоставили в ВТБ. В банке рекомендовали клиентам пользоваться Wi-Fi.

Ранее жители Москвы и Московской области столкнулись с проблемами в работе связи и интернета. Они не могут войти в банковские приложения, оформить заказ еды и вызвать такси. В торговых точках не функционируют терминалы для оплаты, а на кассах принимают только наличные. В центральной части города у многих не проходят телефонные звонки. Некоторые банкоматы также не работают.

Маркетплейсы рекомендуют клиентам подключаться к Wi-Fi и фотографировать QR-коды для оформления заказов в случае проблем с мобильным интернетом. Оператор СБП предупредил о возможных трудностях с переводами и оплатой через СБП с 7 по 9 мая. Мосгортранс советует пополнить карту «Тройка» до начала праздников.

5 мая москвичам стали приходить уведомления о том, что до 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета «в связи с обеспечением безопасности» во время парада и праздничных мероприятий ко Дню Победы. 7 мая сбои в работе мобильной связи и интернета наблюдаются, в том числе у пользователей «Билайна».

С 7 по 9 мая введены ограничения на работу такси, каршеринга, а также аренду самокатов и велосипедов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. В приложениях доставки еды и заказа появились уведомления о том, что «связь нестабильна», из-за чего сервисы могут работать с перебоями. «Сбер» предупредил клиентов о возможных сложностях с доступом в приложения из-за сбоев в работе интернета в Москве и Подмосковья.

По данным Baza, в более чем 30 городах России отключили мобильный интернет из-за угрозы атаки беспилотников. Проблемы с доступом в интернет зафиксированы в Московской, Ярославской, Тверской, Нижегородской, Тульской, Ленинградской, Калужской и Курской областях, сообщает телеграм-канал.

При этом источники Baza пишут, что Москва ожидает от Киева различных провокаций на День Победы и «готовится к ответу», в частности, нанести удар ракетой «Орешек». Собеседники телеграм-канала утверждают, что президент России Владимир Путин «поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности».

«По предварительной информации, в качестве такой цели был выбран Киев», — говорится в посте. В Минобороны России эту информацию не комментировали.