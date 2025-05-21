Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Дроны заметили в небе над Видновским районом, Подольском и Серпуховом, пишет Mash. «Со слов жителей Подмосковья, атака БПЛА продолжается — работает ПВО», — сообщает телеграм-канал.

На фоне атаки дронов Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Одновременно с этим ограничена работа аэропортов Иваново, Владимира и Калуги.

В ночь на 21 мая регионы России подверглись крупной атаке беспилотников. По данным Минобороны, российские военные сбили 159 БПЛА, из них шесть — над Московским регионом.

В Орловской области в результате атаки дронов получил повреждения Болховский завод полупроводниковых приборов. В Липецкой области временно ограничили работу мобильного интернета.