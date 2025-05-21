В Липецкой области на фоне атаки дронов на регионы России временно отключен мобильный интернет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

По его словам, жители области 21 мая столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета.

«Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны», — говорится в сообщении Артамонова.

Он отметил, что доступ к мобильному интернету будет восстановлен, «как только обстановка позволит». «Просим отнестись с пониманием. Безопасность — прежде всего», — добавил он.

Стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме, уточнил Артамонов. «Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации», — отметил липецкий губернатор.

Утром 21 мая сбои в работе мобильного интернета фиксируются в Липецкой, Московской и Владимирской областях, следует из данных портала сбой.рф.

В начале мая 2025 года ограничения на работу мобильного интернете вводились на несколько дней в Москве, в период проведения торжеств по случаю 80-летия Победы, на которые были приглашены несколько глав государств.

В ночь на 21 мая регионы России подверглись крупной атаке беспилотников. По данным Минобороны, российские военные сбили 159 БПЛА. О перехвате дронов над Липецкой областью в сводке ведомства не сообщается. В то же время были атакованы соседние с ней Орловская, Рязанская и Курская области. О пострадавших в результате атак не сообщалось.

Больше всего дронов — 53 — в ночь на 21 мая перехватили в Орловской области. Глава региона Андрей Клычков также сообщил о повреждении Болховского завода полупроводниковых приборов.