В течение ночи с 21 на 22 мая по территории России было запущено 105 беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны.

Самый массовый налет пришелся на столичный регион — 35 дронов. Над Орловской областью было сбито 14 БПЛА, над Курской — 12, над Белгородской — 11, над Тульской — 10, над Калужской — 9, над Воронежской — 7, над Липецкой — 3, над Смоленской — 3, над Брянской — 1.

Telegram-канал SHOT утверждает, что БПЛА запускались из Сумской области. По данным канала, использовались беспилотники «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами.

В Туле обломки дрона со взрывчаткой упали около физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник» на улице Кутузова. Об этом рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Часть улицы оцепили силовики.

«Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы», — написал Миляев в Telegram.

Всего Тульская область пережила за ночь 10 волн беспилотных атак. Два человека пострадали. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Туле.

Атаки дронов на Москву продолжались в течение 21 мая. Ограничения на вылеты самолетов вводились во всех остальных аэропортах: «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском». Как сообщила RTVI пассажирка, вылетающая из Внуково в Псков, задержка рейсов привела к коллапсу.

«На стойке регистрации у нас обычно один Псков, а сегодня были разом Хургада, Псков, Тобольск и Новосибирск. И все примерно в одно время вылета», — сообщила она.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что некоторые рейсы выполняются с задержками.

В Калужской области беспилотники уничтожены над территорией Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.