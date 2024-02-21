Нормы закона о запрете пропаганды ЛГБТ* не касаются классических произведений литературы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя появившийся в сети список якобы не рекомендованных к продаже книг, среди которых оказались, произведения Платона, Федора Достоевского, Марселя Пруста, Стивена Кинга и многих других авторов.

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает!», — заверил депутат.

Вечером 20 февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу российского маркетплейса «Мегамаркет» сообщила, что площадке придется изъять из продажи более 250 книг из-за закона о пропаганде ЛГБТ*. Также информацией о появлении «черного списка» произведений поделился журналист Александр Плющев**.

На следующий день, 21 февраля, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) рассказали, что действительно разрабатывали в конце 2022 года список книг, которые могли бы вызвать вопросы в соответствии с разрабатываемым законом о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Когда проект документа прошел первое чтение, АКИТ обратилась к депутату Госдумы Александру Хинштейну, курирующему законопроект, с просьбой провести дополнительные обсуждения нововведений.

На тот момент отрасль хотела продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если бы не были разработаны четкие критерии, отметили в Ассоциации. Там добавили, что сейчас «список не просто неактуален — он вообще не имеет никакого отношения к действительности».

Депутат Хинштейн в своем телеграм-канале также подтвердил, что попавшие в интернет-пространство списки книг, «вызывавшие вопросы», никто не собирается удалять из продажи.

«Мы провели несколько рабочих встреч на площадке ИТ-Комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Там обсуждался и и этот «черный список»: как набор неких «страхов» отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились», — рассказал Хинштейн.

Директор по связям с госорганами «Мегамаркета» Павел Глухов также подтвердил Хинштейну, что их маркетплейс не собирается снимать с продажи произведения из списка. По словам депутата, другие интернет-магазины также не будут этого делать.

Кроме того, Хинштейн отметил, что сейчас идет «внутреннее разбирательство», чтобы выяснить, почему пресс-служба «Мегамаркета» ранее распространила неактуальную информацию в СМИ.

*движение признано в России экстремистским и запрещено

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов