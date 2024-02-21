Российский маркетплейс «Мегамаркет», крупнейшим акционером которого является Сбер, снял с продажи более 250 книг российских и зарубежных авторов. Первым об этом сообщил бывший ведущий радиостанции «Эхо Москвы», журналист Александр Плющев*, не уточнив, кто и когда отправил ему список произведений, которые нужно убрать с площадки. Позднее информацию об этом «Коммерсанту» подтвердили в пресс-службе маркетплейса.

При этом в компании газете сообщили, что перечень сформировали еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) при участии книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ** в интернете, СМИ, книгах и других источниках.

«”Мегамаркет” принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — заявили в пресс-службе.

В списке, распространенном Плющевым*, указано более 250 наименований, в том числе произведения Федора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Кинга, Харуки Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Стефана Цвейга, Джованни Бокаччо, Марселя Пруста, Хулио Кортасара, Вирджинии Вулф, Донны Тарт, Чака Паланика, Пуэло Коэльо, Джона Ирвинга, Стивена Фрая и других.

В конце января роман Владимира Сорокина «Наследие» потребовали убрать из продажи за «пропаганду ЛГБТ**» и «пропаганду насилия над детьми». Также «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху и неравнодушных к русской прозе читателей» подготовила обращение к Следственному комитету России проверить писателя.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ** и смене пола среди россиян всех возрастов.

Подобная информация запрещена к распространению в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ**» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

**внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**движение признано в России экстремистским и запрещено