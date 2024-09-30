Хоккеист Артемий Панарин, играющий за американский клуб «Нью-Йорк Рейнджерс», назвал безответственным свое интервью 2019 года, в котором он раскритиковал российскую власть. Форвард раскрыл свою нынешнюю позицию в интервью программе «Респиратор Бабушкина» на RTVI.

«Может быть, и нужно когда-то указать на ошибки. Но вот в моем случае как было? Это не был указ на ошибки — это был выстрел в воздух» — отметил Панарин.

«Представляешь, многие молодые ребята, для которых я являюсь, допустим, успешным хоккеистом — им 12, 13, 14 лет — начинают верить моим словам о судебной системе, к примеру. Ну, это же просто глупость, потому что я просто не знаю, как договориться с собой даже», — рассуждает Панарин.

На вопрос о том, может ли у него как у гражданина быть мнение о судебной системе, хоккеист ответил: «Мнение может быть, на кухне говори его».

Он назвал свое интервью пятилетней давности безответственным.

«Можно просто навязать мнение безответственное, неправильное <…> Можно сказать о чем-то, хотя на тот момент я ни в судах ни в каких не был ни в Америке, ни в России. Что я сравнивал — непонятно. Сравнивал видео из ютуба 12-минутные — ну, это же бредятина», — заключил Панарин.

В 2019 году Панарин в интервью Sports.ru сказал, что в России беззаконие, нет свободы слова, а людей «настраивают против всего мира». Хоккеист также утверждал, что президент Владимир Путин «уже не понимает, где — хорошо, где — плохо».