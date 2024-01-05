Холдинг ABH Holdings S.A. (ABHH), в числе миноритарных акционеров которого российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск против Украины на $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший Альфа-банк Украина). Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.

Иск подан 29 декабря 2023 года в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Холдинг требует «полной компенсации за незаконную экспроприацию» Sense Bank украинскими властями, говорится в сообщении.

Правовой основой иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

Действия украинских властей, приведшие к национализации Sense Bank, названы «произвольными, непропорциональными, необоснованными и дискриминационными».

«Украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров, сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции», ― заявили в ABHH.

Холдинг также обвинил Украину в развертывании «закулисной кампании», в ходе которой акционеров ABHH обвиняют в «надуманных нарушениях». ABH Holdings зафиксировал все случаи «черного пиара» и рассматривает возможность их передачи в арбитражный суд, отмечается в пресс-релизе.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, допускающий национализацию системообразующих банков во время военного положения при проблемах с ликвидностью. Поскольку Sense Bank не нарушал введенных Нацбанком Украины правил, в июне 2023 года Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать банки, владельцы которых находятся под украинскими или международными санкциями.

В августе того же года Фридман стал подозреваемым на Украине по делу об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. В декабре Служба безопасности Украины (СБУ) объявила бизнесмена в розыск по делу о финансировании военных действий. В ABH Holdings S.A. обвинения против Фридмана назвали «последним шагом в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank».