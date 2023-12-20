Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского бизнесмена и миллиардера Михаила Фридмана. Об этом свидетельствуют данные базы МВД страны.

Согласно базе, Фридмана разыскивают как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования». Он обвиняется по уголовной статье о финансировании действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя Украины или захват государственной власти, изменение границ территории или госграницы страны (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

В начале сентября СБУ сообщила о подозрении Фридмана в финансировании российской военной операции на Украине. По данным следствия, с февраля 2022 года Фридман «влил» около 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

В СБУ отмечали, что речь идет, в частности, о «Тульском патронном заводе» и «Уральском оптико-механическом заводе имени Яламова». Кроме того, утверждалось, что Фридман содействовал поставкам на передовую сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «армия России», а его компании страховали военную технику России, а также жизнь и здоровье российских военнослужащих.

До этого, в августе Фридман стал на Украине фигурантом уголовного дела об отмывании средств на сумму $1,2 млн и €1,93 млн, а также об уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен (около $490 тыс.).

В июле правительство Украины национализировало «Сенс-Банк» (бывший «Альфа-банк Украина»), который, как писала «Страна.ua», через европейские структуры контролировали российские акционеры — Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов. В октябре СБУ сообщила, что суд наложил арест на счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 17 млрд гривен (более $460 млн).

Подозрения в России

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, назначенный в сентябре сенатором от Запорожской области, в октябре попросил Следственный комитет проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ.

Бизнесмен незадолго до обострения ситуации на Ближнем Востоке покинул Великобританию и переехал в Израиль, о чем он сам говорил агентству Bloomberg. По его словам, в Британии в условиях санкций оказалось «невозможно жить».

После того, как 7 октября началась война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, Фридман переехал в Москву, но в интервью Bloomberg отмечал, что, «когда все уляжется», планирует «вернуться в Израиль и жить там постоянно».

До переезда Фридмана телеграм-канал Mash утверждал, что бизнесмен планирует вернуться в Россию, но его якобы «беспокоят последствия за нехилый донат Украине в 2022 году».

Телеграм-канал отмечал, что Фридман и Авен якобы хотели «спастись от санкций США и ЕС», пожертвовав €150 млн. Позже Mash утверждал также, что Фридману грозит проверка сразу по двум статьям УК — госизмена и дискредитация российских ВС.