Суд арестовал на два месяца двух школьниц, подозреваемых в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Одна из девочек признала вину и раскаивается, рассказал ее отец РЕН ТВ. По словам мужчины, никто не принуждал подруг к убийству. Разглашать мотивы дочери он не стал.

По данным KP.RU, девятиклассницы объяснили следователям, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек, как из него вытекает кровь». Жертву они выбрали заранее и заманили мальчика в заброшенное общежитие техникума вдали от жилых домов.

Как пишет издание, подросток получил более 20 ножевых ранений в шею, грудь и живот.

Знакомые убитого утверждают, что он не дружил и не общался с подозреваемыми девочками. Один из друзей мальчика заявил, что тот был очень доверчивым и мог пойти со старшеклассницами, откликнувшись на просьбу о помощи.

Мать погибшего сообщила телеграм-каналу «112» со ссылкой на следствие, что школьницы планировали убийство с 20 августа. Вечером перед исчезновением мальчик встретил друга, но отказался погулять с ним, сказав, что его ждут.

«То есть он знал, куда идет», — отметила женщина.

О том, что убийство было спланированным, также заявил источник ТАСС.

В разговоре с MSK1.RU мать ребенка сказала, что ее сын знал подозреваемых девочек. По ее словам, школьницы якобы планировали и другие убийства.

По одной из версий, девятиклассницы подражали сериалу «Игра в кальмара». Женщина уточнила, что у одной из девушек висели в комнате плакаты с изображениями героев сериала.

Бывший одноклассник школьниц рассказал KP.RU, что они «всегда были немного странные». Одна из них в 2024 году якобы пыталась покончить с собой. При этом у обеих благополучные семьи, отмечает издание.

По словам собеседника портала, раньше девочки вели закрытый телеграм-канал, в котором выкладывали «шокирующие» ролики.

«Например, несли на здешнее кладбище плюшевых мишек и зайцев, отрывали им на камеру головы. Снимали, как пьют алкоголь на чужих могилах и танцуют», — сообщил подросток.

По его словам, подруги говорили, что хотят быть медсестрами, «чтобы ассистировать во время операций, когда людей режут». Знакомые девочек воспринимали это как шутку и не предполагали, что они способны на убийство, утверждает бывший одноклассник.

Одна из школьниц действительно должна была с сентября начать учиться на медсестру, пишет KP.RU. Вторая не смогла набрать нужное число баллов и поступила в колледж на специальность «Туризм и сфера обслуживания».