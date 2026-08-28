В Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья нашли тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны две школьницы, сообщили ТАСС в главке областного Следственного комитета.

Источник РЕН ТВ рассказал, что, по предварительным данным, школьницы заманили знакомого мальчика на заброшенную территорию бывшего ПТУ под предлогом «попить пиво». Они заранее спланировали убийство, приготовив ножи и перчатки. Телефоны девочки оставили дома, считая, что так их не смогут отследить.

Канал «112» пишет, что шестиклассник пропал 26 августа. Волонтеры и местные жители искали ребенка в местных лесах, гаражах и заброшенных строениях. Тело было обнаружено в заброшенном помещении в деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа, уточняет подмосковная прокуратура.

По данным «112», на трупе были множественные колото-резаные ранения груди, шеи, живота и обеих рук. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

Подозреваемых задержали сотрудники СК во взаимодействии с оперативниками МВД. В ближайшее время школьницам предъявят обвинение и изберут меру пресечения, говорится в телеграм-канале регионального Следкома.

Задержанным 15 и 16 лет, утверждает «112». Одна из девушек заявила правоохранителям, что ей давно хотелось узнать, «что такое кровь и как это — убивать». По информации собеседника РЕН ТВ, школьницы скрывали свою «тесную дружбу» и опасались огласки из-за того, что мальчик об этом узнал.

Канал «112» сообщает, что девушки якобы состояли в нетрадиционных отношениях*. Также он пишет, ссылаясь на жителей деревни, что подозреваемые якобы выполняли некие задания, действуя по заранее придуманному сценарию. По их словам, одна из подруг снимала на телефон процесс выполнения заданий.

По данным Mash, мама убитого мальчика никогда не видела подозреваемых школьниц. Подросток увлекался мототехникой и снимал с друзьями ролики в TikTok. Утверждается, что с плохими компаниями он не водился.

Что касается подозреваемых, то, по словам источника KP.RU, после убийства они «спокойно разошлись по домам». Обе девушки из благополучных семей, нареканий к ним не было.

Mash выяснил, что чуть менее суток назад в TikTok-аккаунте одной из девушек появился репост видео с нарезкой из сериала «Игра в кальмара», где персонажи жестоко расправляются с людьми.

* решением Верховного суда «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России