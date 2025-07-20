Российский этнограф Святослав Каверин сообщил, что его задержали в городе Кундуз на севере Афганистана. По словам мужчины, причиной задержания была названа «попытка „контрабанды“ украшений».

19 июля Каверин написал в своем телеграм-канале, что его «везут в Кабул», в управление разведки.

«Надеюсь, что там дело ограничится допросом и оформлением документов на украшения. Смартфон получаю изредка», — говорится в сообщении.

В комментариях под постом пользовательница Татьяна Каверина написала, что связи с этнографом нет с 18:00 19 июля. «Был на связи вчера в 18 часов. Рано утром должны были приехать в Кабул. До сих пор никакой информации», — сказано в сообщении.

Российские дипломаты не комментировали задержание Каверина. По словам Татьяны Кавериной, 19 июля этнограф сообщил, что ему не удалось связаться с посольством России в Кабуле. «Про сегодня [20 июля] не знаю», — добавила она. Пользователи в комментариях утверждают, что российское посольство в курсе ситуации.

Кроме того, Татьяна Каверина написала, что «кто-то в сеть зашел с телефона Святослава», но не отправил никаких сообщений.

«Скорее всего, просто хотят стрясти денег <…>, помурыжат несколько дней и отпустят. Будем надеяться на такой исход», — предполагает в комментариях другая пользовательница.

Соратники Каверина утверждают, что он вез сувениры для себя, друзей и подписчиков, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Судя по сообщениям в телеграм-канале этнографа, он находился в Афганистане с начала мая.