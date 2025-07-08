В Госдепартаменте США «не удивлены» тем, что Россия признала правительство «Талибана» и Исламский Эмират Афганистан. Так в американском дипведомстве ответили на просьбу RTVI прокомментировать шаг Москвы, а также возможность вынести эту тему на повестку российско-американских переговоров.

«Нам известно об этих сообщениях. Не удивительно, что Россия предпочитает продолжать иметь дело со злонамеренными акторами. В США продолжают относить «Талибан» к особо опасной международной террористической группировке (SDGT) . Это говорит само за себя», — заявил на условиях анонимности представитель Госдепартамента в ответ на запрос RTVI.

«Талибан» взял власть в Кабуле 15 августа 2021 года. Исламская республика Афганистан была упразднена, талибы объявили о создании Исламского Эмирата Афганистан (второй раз в истории, до этого он существовал с 1996-го по 2001 год).

В отличие от многих государств, Россия не стала эвакуировать свое посольство, страна по-прежнему представлена на уровне посла (с апреля 2020 года пост занимает Дмитрий Жирнов). В то же время место посла Афганистана в Москве оставалось вакантным. При этом в апреле 2022 года на Смоленской площади приняли временного поверенного в делах Афганистана в Москве Джамала Насира Гарвала — от правительства талибов.

Как говорил в интервью RTVI спецпредставитель президента России по Афганистану, организатор Московского формата переговоров Замир Кабулов, главное требование Москвы к талибам — создание полноценного «инклюзивного правительства с участием крупных и традиционных этнических групп Афганистана». Также дипломат отмечал, что в МИД уже «не считают талибов террористами по существу».

17 апреля Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности «Талибана», постановив исключить движение из списка террористических организаций. 1 июля в Москву прибыл назначенный правительством «Талибана» посол Афганистана Мавлави Гуль Хасан. 3 июля над афганской дипмиссией был замечен флаг «Талибана», а в МИД России объявили об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан — решение принял президент России Владимир Путин по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Члены «Талибана» остаются в санкционном списке террористических организаций Совбеза ООН, с их приходом к власти резервы афганского Центробанка на $7 млрд были заморожены Соединенными Штатами. Страны Запады также требуют от талибов создать инклюзивное правительство, но прежде всего — прекратить дискриминацию женщин. В МИД России называли ситуацию с правами афганских женщин «внутренним делом» страны.

При этом США с 2018 года вели переговоры с политическим офисом «Талибана», который в 2013-м был учрежден в столице Катара, с целью заключить сделку с талибами. Эти переговоры предшествовали окончательному выводу войск США и их союзников по коалиции из Афганистана к августу 2021 года — по решению американского президента Джо Байдена.

В 2024 году спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст продолжал встречаться с представителями «Талибана» в Дохе — об этом официально заявляли в Госдепартаменте. В частности, стороны обсуждали возможность освобождения двух американских заключенных в обмен на афганцев, удерживаемых в Соединенных Штатах.