Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным вряд ли будет обсуждать тему ракет средней и меньшей дальности. Такое предположение в беседе с RTVI сделал эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Теоретически это возможно. Но если посмотреть на всю политику еще первой администрации Трампа, то можно прийти к выводу, что контроль над стратегическими вооружениями, по крайней мере, в том двустороннем формате, который сложился еще в 1970-е годы, не приоритет для Вашингтона», — допустил он.

Эксперт напомнил о позиции Белого дома, которая касается соглашений между Москвой и Вашингтоном о контроле над оружием, в частности — СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений). Соединенные Штаты настаивают на том, что участником соглашений должен стать и Пекин, а не только Москва и Вашингтон.

«Но позиция Китая известна: Пекин не готов вступать в переговоры, по крайней мере, до того момента, пока ядерный и ракетный потенциалы России и США не станут сопоставимы с китайским», — отметил Андрей Кортунов.

По словам собеседника RTVI, исходя из всего этого, можно сделать вывод, что для администрации Трампа сейчас этот двусторонний формат — без китайского участия — не представляет большой ценности. К тому же у главы Белого дома есть идея создать систему территориальной противоракетной обороны «Золотой купол», которая «тоже явно работает против любого контроля над вооружениями».

«Думаю, что едва ли Уиткофф будет обсуждать эту тему [с Путиным]. Но все зависит от того, удастся ли добиться прогресса по другим аспектам российско-американских отношений, прежде всего, по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта», — заключил Андрей Кортунов.

Спецпосланник Стивен Уиткофф приземлился в аэропорту «Внуково» утром 6 августа, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это уже пятый визит в Москву и прямые переговоры с российским лидером. В последний раз они общались 25 апреля и обсуждали возможность возвращения России и Украины к прямым переговорам.

4 августа МИД России объявил, что Москва снимает с себя добровольные ограничения на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В 2019 году обе стороны вышли из Договора РСМД 1987 года, однако Москва ввела для себя односторонний мораторий — при условии, что его будут соблюдать и Вашингтон.