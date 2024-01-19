В Аденском заливе в Аравийском море хуситы нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger, сообщает Al Masirah со ссылкой на военных Йемена. По их данным, зафиксировано прямое попадание.

«Вооруженные силы Йемена: нацеливание на американский корабль Chem Ranger в Аденском заливе соответствующими военно-морскими ракетами привело к прямому попаданию», — говорится в сообщении телеканала.

Как передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, четыре беспилотника приблизились к американскому танкеру, шедшему под флагом Маршалловых островов.

ЧП произошло в 140 км юго-восточнее порта Эль-Мукалла в Йемене.

В соцсети Х Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) сказано, что удар по танкеру произошел накануне, 18 января, около в 21:00 по местному времени. По информации CENTCOM, хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты, они обе упали в воду. Данных о повреждениях корабля не поступало, судно продолжило путь.

В середине ноября 2023 года йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Они заявили, что это ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». До этого хуситы несколько раз запускали баллистические ракеты в сторону Израиля, однако их сбивали местные силы ПВО.

В ответ на это глава Минобороны США Ллойд Остин заявил о запуске многонациональной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по обеспечению свободы судоходства в Красном море. По его словам, участие в операции будут также принимать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.

12 января США и Великобритания нанесли первые удары по объектам хуситов. 18 января американские военные ударили по противокорабельным ракетам движения.