Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло массированный удар по трем эсминцам военно-морских сил США, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своем телеграм-канале. Атака была совершена в Красном море.

Сариа уточнил, что это была совместная операция беспилотных, военно-морских сил и ракетных войск. В ней были задействованы 23 баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники, рассказал представитель хуситов.

«В результате операции <…> было нанесено прямое попадание по трем эсминцам. Это крупнейшая военно-морская операция йеменских вооруженных сил <…> в ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны», — пояснил Сариа.

Он добавил, что удар по американским кораблям совпал с ударами хуситов по Тель-Авиву и Ашкелону в Израиле.

Йеменская сторона заявила, что будет продолжать атаки на суда и Израиль до тех пор, пока «не прекратится агрессия и не будет снята осада с оккупированного палестинского народа в секторе Газа».

Название движения хуситов «Ансар Аллах» в переводе означает «Партизаны Бога». В середине ноября 2023 года его представители объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свое решение они обосновали «отвратительной израильско-американской агрессией в секторе Газа».

В декабре 2023 года США объявили о запуске многонациональной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Участие в ней также принимают Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.

Между тем хуситы продолжают регулярно наносить удары по суднам в Красном море. В частности, 3 сентября они атаковали танкер Blue Lagoon I, который перевозил сырую нефть под флагом Панамы. По утверждению Яхья Сариа, прямое попадание по судну дронами и противокорабельными ракетами было нанесено из-за нарушения запрета на вход «в порты оккупированной Палестины».