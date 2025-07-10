Россия и США обсуждают возможность восстановления авиасообщения, заявил замглавы МИД Сергей Рябков журналистам по итогам встречи с депутатами в Госдуме. Он также сообщил, что для Москвы введение новых антироссийских санкций «кардинально картину не поменяет».

Говоря об обсуждении восстановления авиасообщения, Рябков, как передает корреспондент RTVI, рассказал, что «мы поставили такой вопрос перед американской стороной».

«Отклик, пока называю вещи своими именами, минимальный. Это не означает, что мы данную тему откладываем в долгий ящик. Нет, есть определенные идеи, как действовать дальше. Думаю, что когда мы определимся со сроками следующего раунда двусторонних консультаций по тому, что называется раздражителями в наших отношениях, будет понятнее, с чем мы туда выйдем, и по этому вопросу тоже», — сказал дипломат.

Рябков отметил, что есть еще один важный нерешенный вопрос в отношениях двух стран — «преодоление нетерпимой, по факту неприемлемой ситуации с незаконной конфискацией нашей дипсобственности в США».

«Я об этом говорю в ряду с возобновлением прямого авиасообщения по причине того, что здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны. Будем дожимать», — добавил он.

На вопрос корреспондента RTVI, запрашивали ли США агреман для нового посла, Рябков ответил отрицательно: «Нет, они еще не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет, спасибо».

Также дипломат прокомментировал информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп может одобрить введение против России новых санкций.

«Давайте посмотрим, что с этим будет происходить дальше. Конечно, деятельность определенных фигур в сенате конгресса США вызывает озабоченность. Поскольку она направлена на подрыв, в том числе, некой базы для нормального взаимодействия, то есть идет во вред самим США», — сказал замглавы МИД России.

При этом, продолжил Рябков, в условиях, когда в отношении России принято более 30 тыс. ограничений, введение новых санкций хоть и «потребует дополнительного анализа и осмысления, но кардинально картину не поменяет».

«Мы умеем работать в этих условиях, мы будем дальше двигаться своим независимым, суверенным и поступательным курсом», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, хотя администрация Трампа «не упрощает работу», российская сторона «настойчиво, последовательно ведет курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений».

«Мы видим, что за последние годы отработаны инструменты, схемы, позволяющие, по большому счету, восполнять в значительной мере те или иные потребности за счет импортозамещения. Рост многих наших отраслей вызван именно этим. Будем здесь продолжать работу, а мы как внешнеполитическое ведомство будем по максимуму действовать в плане создания оптимальных условий для нашего внутреннего поступательного развития», — добавил дипломат.

Замглавы МИД уточнил, что сейчас во всем мире «полыхают войны», упомянув конфликты в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.

«Это тревожно. Нужно противопоставить упоению силой курс на дипломатию, на здравый смысл. Россия максимально глубоко вовлечена в поиск политических решений», — сообщил Рябков.

Он уточнил, что, например, по ситуации с иранской ядерной программой Россия ведет работу вместе с США, Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ): «Будем эту работу продолжать».

«Мы только что прошли важный этап, состоялся саммит БРИКС, продемонстрировавший консолидацию мирового большинства на конструктивной платформе. Мы сформулировали в Рио-де-Жанейро программу действий на предстоящий период, в том числе в таких областях, как искусственный интеллект, как финансирование климатических проектов. Мы показываем, что есть над чем работать созидательно, и мы протягиваем руку всем в международном сообществе, кто к этому открыт. Хватит воевать, давайте дружить и сотрудничать!» — подчеркнул дипломат.