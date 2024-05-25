Известному в Екатеринбурге организатору БДСМ-вечеринок Станиславу Словиковскому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) из-за трех фотографий в закрытом телеграм-канале. Об этом он сам рассказал изданию Ura.ru.

Ранее стало известно, что полиция в ночь на 25 мая ворвалась на БДСМ-вечеринку, проходившую на загородной базе «Волна» под Екатеринбургом. Источник в правоохранительных органах сообщил Ura.ru о задержании Словиковского «за организацию ранее прошедших вечеринок».

По словам Словиковского, поводом для возбуждения уголовного дела стали три фотографии в закрытом телеграм-канале, где публикуются анонсы вечеринок. Мужчина рассказал, что на первом фото изображена девушка «в стилизованном цветочном венке», но «в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец».

«Второй эпизод в деле касается перфоманса “Напишите свой грех”, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что “грех” — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку “И смех и грех” тоже нельзя использовать?» — рассказал Словиковский.

На третьем фото девушка позирует в фотостудии «Цех» на фоне металлических швеллеров в форме буквы «Х», что, по мнению следствия, «олицетворяет православный крест», добавил организатор скандальных вечеринок.

После разговора в СК Словиковского отпустили, на 27 мая назначен первый допрос, он пойдет туда с адвокатом. У мужчины прошли обыски, однако он отрицает, что в квартире нашли запрещенные вещества. По его словам, у него лишь изъяли электронные носители.

По статье об оскорблении чувств верующих Словиковскому грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет.

Мероприятие на загородной базе «Волна» в Белоярском районе под Екатеринбургом проходило в ночь с пятницы на субботу, 25 мая. Собеседник издания E1 рассказал, что традиционное местное мероприятие, ранее известное как Blue Velvet, перезапустили под названием «Ковчег».

По словам мужчины, который был гостем мероприятия, вечеринка «была весьма скучноватой», а появление силовиков даже «сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья».

БДСМ-вечеринку Blue Velvet проводили в Екатеринбурге больше 30 раз, сообщал РБК. Организаторы говорили, что основными принципами мероприятия являются анонимность и взаимное согласие. Словиковский отмечал, что исходил из идеи «эротики как искусства» и «волнительных экспериментов с гостями». «Для нас это театр и галерея, удивительное магическое пространство для эстетического полета», — делился он.