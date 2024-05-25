Полиция ворвалась на ночную БДСМ-вечеринку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе под Екатеринбургом. Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД России по Свердловской области. По данным Ura.ru, силовики задержали известного в Екатеринбурге организатора таких мероприятий Станислава Словиковского, ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела и пока отпустили.

По данным Е1, вечеринка проходила в ночь с пятницы на субботу, 25 мая. Собеседник издания рассказал, что традиционое местное мероприятие, ранее известное как Blue Velvet, перезапустили под названием «Ковчег».

БДСМ-вечеринку Blue Velvet проводили в Екатеринбурге больше 30 раз, сообщал РБК. Организаторы заявляли, что основными принципами мероприятия являются анонимность и взаимное согласие. Словиковский говорил, что исходил из идеи «эротики как искусства» и «волнительных экспериментов с гостями». «Для нас это театр и галерея, удивительное магическое пространство для эстетического полета», — делился он.

«По формату все примерно то же самое, с лайт-БДСМом и так далее. В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили», — рассказал Е1 гость последней вечеринки.

По его словам, вызвать такси было сложно, поэтому он добрался до Екатеринбурга только в четыре утра, и это ему «еще повезло». «Организаторов еще опрашивали», — подчеркнул собеседник издания.

«Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — сыронизировал участник «Ковчега».

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил E1 информацию о состоявшемся «оперативно-профилактическом мероприятии», но подробностями пообещал поделиться позднее.

Организатора вечеринок задержали

Источник в правоохранительных органах сообщил Ura.ru о задержании Станислава Словиковского. По словам источника, мужчина был задержан ночью «за организацию ранее прошедших вечеринок», и «его сразу повели на следственные действия».

«Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил собеседник Ura.ru в силовых структурах.

Представитель базы отдыха «Волна» в ответ на просьбу о комментарии попросил журналистов не беспокоить администрацию «по пустякам». «Сегодня всем некогда, с утра у нас большая свадьба», — заявил он.

В начале февраля силовики сорвали в Екатеринбурге БДСМ-вечеринку Blue Velvet, которая тогда проходила в ночном клубе «Фабрика». В региональном главке МВД утверждали, что это был «обычный, плановый, профилактический рейд», направленный на «стабилизацию оперативной обстановки» в городе.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Иск с таким требованием подавал Минюст, который усмотрел «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В марте 2024 года стало известно о первом уголовном деле об «ЛГБТ*-экстремизме» по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК). Его возбудили в отношении клуба Pose в Оренбурге. Суд арестовал владельца клуба (предположительно, предпринимателя Вячеслава Хасанова), администратора Диану Камильянову и арт-директора Александра Климова. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено