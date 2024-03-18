В Оренбурге возбудили первое уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации (ч.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) из-за работы местного ЛГБТ*-клуба Pose («Поза»). Об этом рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Максимальное наказание по статье о деятельности экстремистской организации предусматривает до десяти лет лишения свободы.

9 марта движение «Русская община Оренбурга» сообщило в своем телеграм-канале, что силовики провели обыск в Pose. По информации активистов, в ходе рейда в заведении среди прочего обнаружили пакеты со сценической женской одеждой и париками, а также накладную женскую грудь.

Представители «Русской общины Оренбурга» также рассказали, что во время обыска были опрошены 25 сотрудников клуба, они якобы подтвердили, что в заведении осуществляется деятельность ЛГБТ*-сообщества.

«В ходе мероприятия выявлены 7 иностранных граждан республик Таджикистан и Казахстан, 4 несовершеннолетних лица, посещавших указанное заведение. Проводится проверка. Поступили 20 заявлений от посетителей клуба о противоправной

деятельности клуба, направленной на пропаганду ЛГБТ», — говорилось в публикации движения.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что рейды на предмет выявления пропаганды ЛГБТ* в Pose ранее проходили неоднократно. В последний раз, по данным канала, крупный рейд в заведении полиция провела в ночь на 12 марта. «Сам бар позиционировал себя как место “для своих”», — пишет «Осторожно, новости».

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России