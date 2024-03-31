Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО до 18 мая 2024 года владельца ЛГБТ*-клуба Pose («Поза»). Ему предъявили обвинение в «организации экстремистского сообщества» (ч.1 282.2 УК), сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый выполнял организационные функции в баре, в том числе арендовал помещение; осуществлял подбор персонала и травести-артистов, а также выплачивал сотрудникам зарплату; утверждал программы выступлений и мероприятий и обеспечивал их проведение в баре; организовывал съемку выступлений артистов в баре и распространял в Telegram фото- и видеоматериалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения».

Суд не приводит имени владельца Pose. Как пишет «Коммерсантъ», в материалах дела в качестве фигуранта указан Хасанов В. Издание предполагает, что речь может идти о предпринимателе Вячеславе Хасанове, чье ИП зарегистрировано в Башкирии. В марте 2023 года в соцсетях мужчины были опубликованы видео, снятые в клубе Pose в Уфе, который в настоящий момент закрыт, отмечает «Коммерсантъ».

Владелец уфимского клуба стал третьим фигурантом первого в России уголовного дела об «ЛГБТ*-экстремизме». Издание Orenday писало, что мужчину задержали 28 марта в аэропорту «Шереметьево», и отмечало, что «несколько недель после работы оперативников в ночном клубе мужчине удавалось скрываться».

Обыски в клубе Pose и арест сотрудников

9 марта МВД и ОМОН провели обыск в клубе Pose, фрагмент видеозаписи рейда силовиков в клуб был опубликован в телеграм-канале движения «Русская община Оренбурга». Активисты писали, что во время обыска в заведении обнаружили пакеты со сценической женской одеждой и париками, а также накладную женскую грудь.

Кроме того, были опрошены 25 сотрудников Pose, которые, как утверждают представители движения, подтвердили, что в заведении осуществляется деятельность ЛГБТ*-сообщества.

«Проводится проверка. Поступили 20 заявлений от посетителей клуба о противоправной деятельности клуба, направленной на пропаганду ЛГБТ*», — отмечала «Русская община Оренбурга».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что подобные рейды в Pose проходили неоднократно. Последнюю крупную проверку заведения, по данным канала, полиция устроила 12 марта «после доноса».

18 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что в отношении клуба Pose в Оренбурге завели уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.

20 марта суд отправил двух сотрудников Pose — администратора и арт-директора — в СИЗО до 18 мая 2024 года. По данным следствия, обвиняемые, «являясь лицами нетрадиционной сексуальной ориентации», обеспечивали работу клуба совместно с неустановленными лицами, которые «также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ*».

Суд не приводил имен арестованных, однако оренбургское издание «Урал56.ru» сообщало, что обвиняемые — Диана Камильянова и Александр Климов. 30 марта Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов.

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. В марте Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России