Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО до 18 мая 2024 года администратора и арт-директора ЛГБТ*-клуба Pose («Поза»). Их обвинили в организации деятельности экстремистской организации (ч.1 282.2 УК РФ), сообщается в телеграм-канале пресс-службы суда.

По данным следствия, обвиняемые, «являясь лицами нетрадиционной сексуальной ориентации», обеспечивали работу ЛГБТ*-клуба Pose совместно с неустановленными лицами, которые «также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ*».

Администратор бара в том числе «подбирала персонал» и «утверждала программы выступлений, <…> пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», а арт-директор «осуществлял подбор травести-артистов, проводил с ними собрания, пропагандировал среди посетителей бара и в мобильном приложении Telegram нетрадиционные сексуальные отношения», утверждают следователи.

Суд не приводит имен арестованных. Как пишет оренбургское издание «Урал56.ru», их зовут Диана Камильянова (администратор бара) и Александр Климов (арт-директор). Заседание суда проходило в закрытом режиме. После оглашения решения судьи Климов не смог сдержать эмоций и заплакал, сообщило агентство ЕАН.

9 марта МВД и ОМОН провели обыск в клубе Pose, фрагмент видеозаписи рейда силовиков в клуб был опубликован в телеграм-канале движения «Русская община Оренбурга». Активисты отметили, что в ходе обыска в заведении обнаружили пакеты со сценической женской одеждой и париками, а также накладную женскую грудь.

Кроме того, были опрошены 25 сотрудников Pose, которые якобы подтвердили, что в заведении осуществляется деятельность ЛГБТ*-сообщества.«В ходе мероприятия выявлены 7 иностранных граждан республик Таджикистана и Казахстана, 4 несовершеннолетних лица, посещавших указанное заведение. Проводится проверка. Поступили 20 заявлений от посетителей клуба о противоправной деятельности клуба, направленной на пропаганду ЛГБТ*», — говорилось в публикации «Русской общины Оренбурга».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что рейды на предмет выявления пропаганды ЛГБТ* в Pose ранее проходили неоднократно. Последнюю «крупную» проверку заведения, по данным канала, полиция устроила 12 марта «после доноса». «Сам бар позиционировал себя как место “для своих”», — пишет «Осторожно, новости».

18 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале рассказала, что из-за работы клуба Pose в Оренбурге возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистской организации. «Осторожно, новости» отметили, что это первое подобное дело после признания ЛГБТ* экстремистской организацией в России.

Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны в ноябре 2023 года. Иск с таким требованием подавал Минюст, указав, что в деятельности ЛГБТ*-движения «выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России