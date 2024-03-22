Росфинмониторинг внес «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения в реестр экстремистских и террористических организаций. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Иск с таким требованием подавал Минюст, который усмотрел «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В начале марта Минюст России на основании решения Верховного суда включил движение ЛГБТ* в список экстремистских организаций.

В понедельник, 18 марта, в России возбудили первое уголовное дело об «ЛГБТ*-экстремизме». Как рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК) завели в Оренбурге в отношении клуба Pose. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По данным «Осторожно, новости», рейды на предмет выявления пропаганды ЛГБТ* в Pose ранее проходили неоднократно. В последний раз, по данным телеграм-канала, крупный рейд в заведении полиция провела в ночь на 12 марта.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди россиян всех возрастов. Запрет распространяется на интернет, СМИ, книги, аудио- и видеопродукцию, рекламу и продажи товаров.

За «пропаганду ЛГБТ*» были введены штрафы — до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц. За демонстрацию ЛГБТ* и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, предусмотрены штрафы в размере до 200 тыс. рублей для граждан и до 4 млн рублей для юрлиц.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России