Росфинмониторинг внес сотрудников оренбургского гей-клуба Pose — администратора Диану Камильянову и арт-директора Александра Климова — в перечень террористов и экстремистов. 28-летняя Камильянова и 21-летний Климов являются фигурантами первого в России уголовного дела об «ЛГБТ*-экстремизме».

На обновление «перечня террористов и экстремистов» в пятницу, 29 марта, обратил внимание телеграм-канал, который мониторит список Росфинмониторинга.

В соответствии с российским законодательством банки замораживают средства попавших в перечень Росфинмониторинга лиц и приостанавливают обслуживание.

Издание Orenday в тот же день со ссылкой на собственный источник сообщило, что в аэропорту «Шереметьево» задержан владелец клуба Pose. По данным издания, задержание произошло еще 28 марта, «несколько недель после работы оперативников в ночном клубе мужчине удавалось скрываться». В СК это не комментировали.

Как рассказала 18 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, в отношении клуба Pose в Оренбурге завели уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК). Максимальное наказание по указанной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Центральный районный суд Оренбурга 20 марта отправил администратора и арт-директора клуба Pose в СИЗО до 18 мая 2024 года. По данным следствия, обвиняемые, «являясь лицами нетрадиционной сексуальной ориентации», обеспечивали работу клуба Pose совместно с неустановленными лицами, которые «также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ*».

Суд не приводил имен арестованных, однако оренбургское издание «Урал56.ru» сообщало, что обвиняемые — Диана Камильянова и Александр Климов. Заседание суда проходило в закрытом режиме. После оглашения решения судьи Климов не смог сдержать эмоций и заплакал, писало агентство ЕАН.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что рейды на предмет выявления пропаганды ЛГБТ* в клубе Pose проходили неоднократно. Последнюю «крупную» проверку заведения, по данным канала, полиция устроила 12 марта «после доноса».

Верховный суд России в ноябре 2023 года признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Иск с таким требованием подавал Минюст, который усмотрел «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

В начале марта Минюст на основании решения Верховного суда включил движение ЛГБТ* в список экстремистских организаций. В марте «международное общественное движение ЛГБТ»* и его структурные подразделения были внесены в реестр экстремистских и террористических организаций Росфинмониторинга.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России