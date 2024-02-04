В ночь на 4 февраля силовики пришли в екатеринбургский ночной клуб «Фабрика», где в этот момент проводилась закрытая вечеринка с элементами БДСМ Blue Velvet. Об этом сообщило агентство URA.RU.

В телеграм-канале «Свет Екатеринбурга» приводится сообщение одного из посетителей вечеринки: «Пришли погоны и закрыли тусу, всех переписали».

По итогам рейда в Свердловском главке МВД отчитались о проверке документов у 270 посетителей «Фабрики». Кроме того, полицейские составили десять протоколов по линии ГИБДД, а также обнаружили двоих несовершеннолетних. Против их родителей возбуждены административные дела по статье о неисполнении обязанностей.

Троих посетителей «Фабрики», отказавшихся от медицинского освидетельствования, оштрафовали по ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Сумма штрафа не уточняется.

В Свердловском главке МВД заявили, что это был «обычный, плановый, профилактический рейд», цель которого — «стабилизация оперативной обстановки» в городе. Результаты рейда проанализируют «для принятия мер реагирования в отношении самой организации», заявил руководитель пресс-службы управления ведомства Валерий Горелых.

По словам пресс-секретаря свердловского ГУ МВД, подобные профилактические мероприятия с участием силовиков пройдут не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах Свердловской области.

По данным издания Itʼs My City, вечеринка Blue Velvet проходила в закрытом формате, входной билет нужно было покупать заранее. Место проведения мероприятия раскрывали только приглашенным, а в здание клуба можно было попасть по паролю.

URA.RU со ссылкой на очевидцев пишет, что помещение клуба было разделено на три зоны: «для чаепития», «для общих выступлений», «под массажные столы и столы для порки».

По информации издания, вечеринку, предположительно, организовал известный в Екатеринбурге «король БДСМ-тусовок» Станислав Словиковский. Itʼs My City отмечает, что в 2020 году его штрафовали на 15 тыс. рублей из-за организации мероприятия во время ковидных ограничений.

БДСМ-вечеринку Blue Velvet проводили в Екатеринбурге больше 30 раз, пишет РБК. Ее основными принципами назывались анонимность и взаимное согласие. Словиковский говорил, что при организации вечеринки исходил из идеи «эротики как искусства» и «волнительных экспериментов с гостями». «Для нас это театр и галерея, удивительное магическое пространство для эстетического полета», — утверждал он.