Полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа и кинологами в ночь на 10 декабря провели «профилактический рейд» в екатеринбургском гей-клубе FAME, пишет издание URA.RU. В это время в заведении проходила тематическая вечеринка.

Проверкой руководил замначальника полиции Екатеринбурга Александр Кашигин, отмечает URA.RU. Также в рейде участвовал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, заявивший, что проверка проводилась «по сообщениям неравнодушных граждан» и не связана с недавним решением Верховного суда о признании «движения ЛГБТ»* экстремистским.

На видео, которое приводит URA.RU, видно, как в клуб заходят несколько мужчин в темной одежде и черными масками на лице. Через несколько секунд музыка затихает, после чего один из силовиков произносит:

«Добрый вечер, уважаемые граждане <…> Значит, готовим документы к проверке. Выходим все в гардероб, получаем одежду. Проследуем в автобус патрульно-постовой службы для проверки личности, документов, наличия запрещенных предметов. На выход все! Персонал попрошу пригласить сюда вашего администратора».

Как пишет URA.RU, в рамках рейда полицейские проверили у посетителей ночного клуба документы и переписали их данные. В пресс-службе екатеринбургского управления МВД сообщили, что сотрудники полиции проверили документы более чем у 100 граждан.

Также были изъяты девять литров «немаркированной крепкой спиртосодержащей продукции, которая направлена на экспертизу».

«Предпринимателям, осуществлявшим свою деятельность без соответствующих разрешений, было предложено прекратить нарушение правил торговли и свернуть свои торговые точки. Реализаторы предпочли выполнить распоряжение полиции и поспешили прекратить несанкционированную торговлю», — отметили в ведомстве.

Чукреев уточнил, что в клубе незаконно продавались настойки и коктейли. По его словам, будут возбуждены два административных производства — о незаконном продаже алкоголя и употреблении табака.

Представители FAME сообщили на своей странице во «ВКонтакте», что «успешно прошли проверку полиции на контрафактный алкоголь». «Ждем вас в гости, продолжаем гудеть до утра и угощаем всех сегодня бесплатно настойками», — говорится в публикации.

Кроме того, в МВД отчитались, что после рейда сотрудники Госавтоинспецкии составили шесть административных протоколов по нарушениям, связанным с безопасностью дорожного движения.

E1.RU пишет, что посещение гей-клуба стало частью «большого рейда» силовиков по барам Екатеринбурга.

Аналогичную полицейскую проверку устроили в FAME ровно год назад. Тогда силовики приехали в клуб по заявлению организации «Комитет общественного контроля», представители которой сообщили в полицию, что в заведении находятся несовершеннолетние в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки в МВД заявили, что в дежурную часть были доставлены пятеро подростков, которых опросили и передали родителям.

В начале декабря полицейские провели рейды в гей-клубах Москвы. У посетителей нескольких заведений проверили документы и сфотографировали паспорта, после чего отпустили.

В конце ноября Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. С соответствующим требованием в суд обратился Минюст. В ведомстве заявили, что «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России