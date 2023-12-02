В ночь на субботу, 2 декабря, полицейские провели рейды в гей-клубах Москвы, сообщает «Осторожно, Москва».

Как передает телеграм-канал, в частности, полиция приехала в гей-клуб на Малой Якиманке, в которой проходила «вечеринка для ЛГБТ*-комьюнити». В этот момент в заведении находилось около 300 человек. Полицейские прибыли в клуб под предлогом поиска наркотиков, утверждает «Осторожно, Москва».

«Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника», — рассказал телеграм-каналу очевидец.

После проверки документов и фотографирования паспортов «всех отпустили», пишет «Осторожно, Москва».

Также силовики провели рейды в заведении у метро «Автозаводская», мужском стрип-клубе у метро «Полянка», баре у Чистопрудного бульвара и премиум-сауне у Цветного бульвара. Сотрудник московского гей-клуба «Центральная станция» сообщил SOTA, что полицейские приезжали в клуб «Секрет», бар MONO и на вечеринку Hunters Party.

Как сообщает «Осторожно, Москва», представители руководства клубов заранее предупредили своих посетителей о рейдах полиции.

«Проходит всё как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — пишет телеграм-канал со ссылкой на очевидца.

«Осторожно, Москва» со ссылкой на представителей неназванного заведения сообщает, что от выступления в баре отказалась «одна из популярных певиц». По данным SOTA, речь идет об Ольге Бузовой, планировавшей выступить в MONO.

В то же время петербургский гей-клуб «Центральная станция» сообщил о прекращении работы. В сообщении утверждается, что арендодатели помещения отказались продолжать сотрудничество с представителям заведения из-за решения Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ» экстремистской организацией.

30 ноября Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. С соответствующим требованием в суд обратился Минюст. В ведомстве заявили, что «в деятельности ЛГБТ*-движения <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России