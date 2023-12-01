Законопослушные граждане обязаны жить в рамках законов страны, в которой они находятся, заявил в разговоре с RTVI бизнесмен, владелец московских гей-клубов «Центральная станция» и «Три обезьяны» Илья Абатуров, комментируя решение Верховного суда о признании «международного движения ЛГБТ»* экстремистским в России.

«Нас касался закон о запрете пропаганды, и мы, будучи законопослушными членами общества, следовали в его русле. В общем последние 25 лет мы стараемся четко соблюдать все законы и решения властей. Это решение никакого к нам отношения не имеет, если вы правильно прочитаете его формулировку», — сказал он.

По его словам, в ситуации, когда Запад «пытается выдавить нас из всех своих спортивных, культурных и других ценностей, да и напрямую ведет войну против нас посредством передачи своего оружия», «надо немножко подождать развития ситуации и исключить любые возможности пропаганды врага».

Несмотря на то, что Абатуров после вынесенного судом решения не видит рисков для гей-клубов, адвокат Алексей Михальчик считает, что посетителей таких заведений могут привлечь к уголовной ответственности — для этого достаточно самого факта проведения вечеринки. Юрист полагает, что директоров гей-клубов, вероятно, ждет еще более жесткое наказание.

«Законом предусмотрена ответственность за участие в экстремистских сообществах. Соответственно, при доказательстве причастности человека к такому сообществу его походы в ЛГБТ*-клубы вполне себе могут быть приняты как косвенное доказательство», — объяснил он изданию Daily Storm.

Михальчик добавил, что отсутствие ЛГБТ*-символики не означает непривлечение к ответственности.

«На вывеске, конечно, не пишут ничего, но если говорить об уголовно-правовом формате, то вывеска не нужна. Можно оперативным путем и по показаниям установить «сущность» злачного места. Допроса нескольких посетителей, которые подтвердят, что заведение является известной точкой среди ЛГБТ*-тусовки, будет вполне достаточно, а владельцы или директора получат более серьезные статьи», — заключил адвокат.

Верховный суд 30 ноября признал «международное движение ЛГБТ»* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. С соответствующим требованием в суд обратилось министерство юстиции. В ведомстве заявили, что «в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

На заседание не пустили никого, кроме сотрудников Минюста, не было в том числе и представителей ответчика. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают около 20 томов.

*признано экстремистским и запрещено в России