Помощник президента России Владимир Мединский может возглавить Союз писателей России, сменив на этом посту Николая Иванова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, а также искусствовед Ксения Коробейникова.

Коробейникова не исключила, что о выдвижении кандидатуры Мединского, который сейчас руководит Российским военно-историческим обществом, вероятно, объявят 27 февраля на съезде организации.

Союз писателей России с 2018 года возглавляет Иванов — ветеран Афганской войны, бывший главред журнала «Советский воин». Он сообщил РБК, что повестку дня будут утверждать делегаты съезда, а Мединский входит в Оргкомитет подготовки съезда.

Иванов также отметил, что на выборах президента Союза должно проголосовать около 120 человек из разных регионов России, для победы достаточно двух третей голосов делегатов. Мединский как член Союза писателей «имеет полное право рассматриваться как кандидат на должность председателя», подчеркнул собеседник РБК.

Источник на книжном рынке заявил изданию, что Мединский был выбран кандидатом на пост главы организации из-за «повышенного в последнее время внимания к отрасли со стороны властей».

Сейчас, по словам собеседника РБК, нужна «идеологически сильная личность», которая сможет стать посредником между представителями книжной сферы и властями.

«Был громкий скандал, например, с непонятными экспертами по детской литературе, которые от лица Союза писателей признали, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки. К литературе много вопросов идеологического характера. Нужен человек, который сможет наладить диалог с властью», — заявил источник.

Ранее Союз писателей объявил, что Иванов провел встречу с Мединским и тот заявил, что «готов встретиться с писательским активом, чтобы изложить свое видение развития литературного процесса в стране».

Владимир Мединский в 2003-2011 годах был депутатом Госдумы, в 2012-2020 годах руководил Министерством культуры, после чего был назначен помощником Владимира Путина.

Мединский является автором книг «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов», «О русском воровстве, душе и долготерпении», «Особенности национального пиара» и многих других.