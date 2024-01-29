Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов предложил разработать механизмы по изъятию жилой недвижимости «с заменой по меньшей стоимости» у граждан, имеющих задолженности за ЖКУ. За неделю до этого с инициативой о передаче квартир из частной собственности малоимущих россиян в муниципальную выступил председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. В разговоре с RTVI эксперты прокомментировали предложения Нагуманова и Широкова, а также оценили вероятность возникновения новой тенденции в сфере жилой недвижимости на фоне этих заявлений.

Олег Шеин, депутат Госдумы III-VI созывов

Ни господин Широков, ни мэр Альметьевска не являются представителями той власти, которая принимает решения. Поэтому говорить о том, что мы здесь имеем какую-то тенденцию, не надо. По крайней мере, до появления дополнительных заявлений — уже от совершенно других людей, обладающих куда как более реальными полномочиями, чем вот эти два гражданина.

Что касается содержательной стороны. На самом деле, они говорили немножко о разных вещах. Мэр Альметьевска сказал, что неплохо было бы изымать квартиры по долгам по ЖКХ. Но дело в том, что эта система и сейчас работает. Есть судебная практика — она не очень устойчивая, но сказать, что ее не существует при этом нельзя.

Теперь что касается господина Широкова. Он говорит вообще о другом. Широков говорит, что, в принципе, надо у всех отнять приватизированные квартиры. А для того, чтобы этот процесс сделать попроще, надо произвольно поднять в пять, а лучше — в пятьдесят пять раз размер квартирной платы, вынудив людей самостоятельно отказаться от принадлежащей им собственности. Предложение это абсолютно не бьется с действующими нормами законодательства, поскольку по Жилищному кодексу Российской Федерации размер квартирной платы определяется собранием собственников дома. Ни господин Широков, ни Мэр Альметьевска, ни губернатор какой-то территории не могут установить размер квартирной платы в доме. Это компетенция общего собрания собственников данного дома.

Популизмом трудно это назвать. Скорее — примитивизм. Есть такое известное выражение: «Всякая проблема имеет простое, всем понятное и абсолютно неправильное решение». Это как раз из этой категории.

Галина Хованская, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан

Такая норма есть, но только для жилых помещений, которые занимают по договору социального найма. В противном случае, это возможно только в судебном порядке. Обращение взыскания на единственное жилье у нас до сих пор даже в судебной практике отсутствует. Только в случаях, если это помещение сильно превышает наши нормы — двукратно, трехкратно — суды принимают решение продать это жилье. И средства, которые остаются от уплаты долга, дают возможность купить жилье в пределах нормы. Вот какая на сегодняшний день практика.

А то, что касается социальных нанимателей — есть норма о переселении по нормам общежития при очень серьезной неуплате долгов. Но обычно у этих людей и так жилье по нормам общежития, так что смысла в этом переселении никакого нет. Иногда это даже случаи, когда происходит улучшение жилищных условий. В Москве был такой эксперимент один, когда в общежитие переселили людей, сделав там ремонт и предоставив жилое помещение по этим нормам. К чему это привело? Привело, конечно, к очень нервному состоянию жителей других комнат в этом общежитии.

В основном, это непопулярно. Только по решению суда. Даже в случае, о котором я сказала, который предусмотрен у нас законом о Жилищном кодексе, когда речь идет о социальном жилье и об очень крупной задолженности.

Михаил Застела, председатель татарстанского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ

Это абсолютно правомерно. Только человек при этом должен получить [взамен] не меньше предусмотренной социальной нормы. Другое дело, что у города нет такого жилья. [Подобные инициативы] всегда упирались в это — нечего отдавать. Я боюсь ошибиться, но на моей памяти в Казани за все время такое произошло два-три раза.

Я думаю, что несколько преувеличено представление у человека из Альметьевска, считающего, что он за город может решить, что у них большая задолженность. У них небольшая задолженность. <…> Он, по-моему, не подумал, говоря все эти вещи. Это популизм. Реализовать не удастся.

К тому же, есть категории людей, которые не подлежат преследованию. Например, часть силовиков. Не потому что они, так сказать, какие-то такие, а потому что у них — должность. Попробуйте на судью подать в суд — вам скажут: «Не имеете права». Часть людей у нас по должности неприкосновенна.

Изымать жилье за долги по ЖКХ, особенно если семья с детьми оказалась в сложной жизненной ситуации, — недопустимо, это не вариант решения вопроса. Бывает, что семья нуждается в поддержке государства, особенно многодетная. Надо в каждом конкретном случае разбираться отдельно. Нужно уважать закон, но ни в коем случае не ужесточать отношение к семьям, особенно если у них есть дети.

<…>

У нас сейчас наступил Год семьи. Мы говорим, что только многодетная семья спасет Россию от той демографической катастрофы, в которой мы находимся. Это означает, что людей точно нельзя лишать жилья. Здесь нужна одновременно поддержка, информационная работа, чтобы люди знали, на что имеют право.

<…>

Предположим, семья согласна переехать на другое жилье, но здесь нужно обращать внимание на момент, чтобы у ребенка не ухудшилось качество жизни — это не только метраж жилья, это еще и наличие рядом школ, кружков, нужно сохранить устоявшийся образ жизни, быт. Как растение с корнем невозможно выдрать и перенести в другое место, так и семью, особенно если есть дети.