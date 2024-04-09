«Исламское государство»* (ИГ*) угрожает устроить теракты во время футбольных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов, которые пройдут 9 и 10 апреля в Лондоне, Париже и Мадриде. Об этом пишут испанские газеты Marca и Onda Cero.

По данным изданий, соответствующее заявление ИГ* распространил принадлежащий террористической группировке медиаресурс «Аль-Азаим». Он опубликовал плакат с угрозами. На нем перечислены четыре стадиона — «Парк де Пренс» (Париж), «Метрополитано» (Мадрид), «Эмирейтс» (Лондон) и «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), где должны пройти матчи, а также написано «убить их всех».

Как отмечает Marca, информацию о возможном теракте получил футбольный клуб «Реал», который 9 апреля должен сыграть с «Манчестер Сити». Однако в плане организации матча «ничего не изменилось». Издание указывает, что мероприятие «уже сопровождается специальными мерами наблюдения, поскольку министерство внутренних дел [Испании] считает его матчем повышенного риска».

Onda Cero со ссылкой на источник в ведомстве уточнило, что для двух игр, которые пройдут в испанской столице, была разработана «масштабная операция по обеспечению безопасности» — в ней задействовано более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов. Безопасность будет гарантирована как зрителям и участникам футбольных матчей, так и гражданам Испании в целом, добавили в МВД.

Marca утверждает, что полиция знала о возможности теракта еще до того, как угроза была обнародована, поскольку «Исламское государство»* якобы неоднократно давало понять, что «слабозащищенные объекты» являются его целью. К таким издание в том числе относит спортивные мероприятия.

В данный момент оба матча в Испании планируется провести по расписанию. «Все стороны уверены, что держат ситуацию под контролем. Поводов для тревоги нет, но есть основания для бдительности», — пишет Marca.

Реакция УЕФА на заявления о предполагаемом теракте

Уведомление о предполагаемом теракте получил и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации заявили, что игры пройдут по расписанию — на стадионах, где будут проводиться четвертьфиналы Лиги чемпионов, усилят меры безопастности.

«УЕФА знает о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов УЕФА, которые пройдут на этой неделе, и поддерживает тесную связь с властями соответствующих мест. Все матчи планируется провести в соответствии с расписанием, приняв соответствующие меры безопасности», — цитирует заявление УЕФА издание ESPN.

9 апреля в Мадриде сыграют «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити», в Лондоне — «Арсенал» и «Бавария». 10 апреля сыграют «Атлетико» и «Боруссия» (в Мадриде), а также «ПСЖ» и «Барселона» (в Париже). Все матчи начнутся в 22:00 по московскому времени.

*запрещенная в России террористическая организация