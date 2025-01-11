Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink имплантировала свой чип третьему пациенту. Об этом рассказал сам бизнесмен, трансляция мероприятия шла в его соцсети X.

По словам Маска, все три устройства «работают хорошо», а в 2025 году чипы Neuralink планируется установить еще 20-30 людям.

Стартап Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты, которые, по замыслу их авторов, могут помочь в лечении паралича и ALS (боковой амиотрофический склероз). Устройства устанавливаются в голову, для чего проводится трепанация черепа.

Чип Neuralink впервые вживили человеку по имени Нолан Арбо в конце января 2024 года, о втором пациенте, которого зовут Алекс, Маск сообщил летом того же года. По его словам, у обоих были повреждения спинного мозга.

Устройство позволило первому пациенту играть в видеоигры, пользоваться интернетом, публиковать посты в соцсетях и перемещать курсор на своем ноутбуке.

Как отмечает Bloomberg, Neuralink зарегистрировала два исследования своих устройств. В первом из них, рассчитанном на пять пациентов, отмечалось, что чип позволяет парализованным пациентам управлять с помощью своего сознания компьютерами или смартфонами.

Во втором документе, где речь шла уже о трех пациентах, отмечалось, что устройства компании Маска позволяют им управлять, например, роборуками.

В мае 2024 года Арбо рассказал в интервью Business Insider, что при помощи чипа он может отправлять сообщения, отвечать на электронные письма, читать комиксы, изучать японский язык через специализированный сайт и даже бронировать номер. При этом собеседник издания уточнил, что в день у него уходит от до восьми часов на взаимодействие со специалистами для обнаружения и устранения возможных ошибок в работе чипа. Арбо заявил, что имплантация дала ему «драйв и цель».

В августе того же года Neuralink представила на своем сайте видео, где Алекс играет в Counter-Strike 2 благодаря встроенному в его мозг чипу. Имплантация прошла в июле, мужчина был выписан из больницы на следующий день после операции.