После атаки на российские спиртзаводы, которую совершили ВСУ в ночь на 22 октября, внутри России необходимо усилить бдительность. Об этом заявила «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Спирт имеет отношение к военным целям. Есть, где он используется. Нам надо еще больше усиливать бдительность. Понятно, что их учат технологиям. Все технически подкованные державы стараются им помочь. Нашими силами ПВО много сбивается, но что-то и долетает, к сожалению. Это лишний повод еще усилить наше внимание», — сказала депутат.

Об атаке дронов на спиртзаводы в нескольких российских областях 22 октября сообщили главы нескольких регионов. В частности, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что беспилотники повредили здания Ефремовского спиртзавода, а также спиртзавода, расположенного в поселке Лужковский.

В тот же день взрыв произошел на предприятии «Биохим», который произошел в результате прилета БПЛА. На тушение пожара ушло около часа. Как указано на сайте предприятия, «Биохим» в том числе осуществляет переработку сахаросодержащего сырья (меласса свекловичная) в различные виды спиртов.

Еще одно возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пожар возник в результате падения беспилотника на «цеха промышленного предприятия», не уточнив, о каком предприятии идет речь. По данным телеграм-канала Mash, это завод «Этанол спирт» в Новохоперском районе области.