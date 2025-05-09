Индийское правительство уполномочило командующего армией привлечь Территориальную армию — добровольческие резервные формирования — для помощи вооруженным силам Индии. Об этом сообщает Press Trust of India.

По данным агентства, территориальная армия привлекается «для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярной армии». Такой шаг был предпринят из-за продолжающегося военного конфликта между Индией и Пакистаном.

Правительство Индии уполномочивает главу штаба армии призывать «каждого офицера и каждого зачисленного в ТА человека», добавило Press Trust of India.

Утром 7 мая Индия начала военную операцию «Синдур» с целью «ликвидации террористических баз в Пакистане» в качестве ответа на апрельский теракт в Пахалгаме. Исламабад нанес контрудары по индийским позициям. Обе страны подтверждают факты гибели мирных жителей в ходе обоюдных атак. По данным CNN, в течение суток между странами велся масштабный воздушный бой с участием 125 самолетов. При этом ни одна из стран не пересекала своё воздушное пространство, запуская ракеты на расстоянии до 160 километров. Пакистан утверждает, что удалось сбить пять индийских истребителей.

9 мая штаб обороны Индии сообщил, что армия Пакистана атаковала несколько военных баз в Джамму и Кашмире. По данным ведомства, угроза была нейтрализована, потерь нет.

NDTV со ссылкой на источники пишет, что армия Индии начала ответную операцию в Аравийском море в отношении «многочисленных целей в Пакистане».