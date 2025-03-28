Индия отказалась принимать танкер Andaman Skies под флагом Танзании, который перевозил около 800 тыс. баррелей российской нефти, пишут Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.

Танкер Andaman Skies под флагом Танзании загрузил в Мурманске 767 тыс. баррелей нефти сорта Varandey из ресурсов «Лукойла» и направился в порт Вадинар для поставки сырья государственному нефтеперерабатывающему заводу Indian Oil Corp.

Bloomberg утверждает, что судно должны было выгрузиться в Индии 30 марта, однако ему было отказано в разрешении войти в порт. По словам источников, это произошло из-за проблем с документами, которые позволяют совершать швартовку.

Танкер Andaman Skies был построен в 2004 году. Согласно правилам захода в индийские порты, судна старше 20 лет должны предоставлять сертификат мореходности, выданный членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, уполномоченной морской администрацией Индии.

По словам источников Reuters, Andaman Skies в декабре пришел сертификацию компании Dakar Class, которая базируется в Индии. На сайте организации указано, что она предоставляет экспертное руководство и сертификацию на соответствие стандартам IMO, «гарантируя соответствие ваших морских операций международным требованиям». Однако Reuters отмечает, что Dakar Class не признана индийскими судоходными властями.

Собеседники агентства добавили, что судно имеет страховое покрытие P&I от российской компании «Согласие». «Лукойл», «Согласие», администрация порта Вадинар и Indian Oil не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Reuters называет решение индийских властей «необычным шагом», который указывает на ужесточение контроля за судами, перевозящими российскую нефть. Вместе с тем агентство отмечает, что поставки российской нефти крупнейшим покупателям — Индии и Китаю — резко сократились сразу после введения в январе широкомасштабных санкций США, направленных на сокращение нефтяных доходов Москвы.

В феврале министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что нефтеперерабатывающие предприятия страны будут покупать российскую нефть, поставляемую компаниями и судами, не подпадающими под санкции США, что значительно сократит количество доступных грузов и судов.

Хотя Andaman Skies находится под санкциями Великобритании и Европейского союза, она не подпадает под санкции США или ООН. Индия придерживается ограничений ООН, добавляет Reuters.