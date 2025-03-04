Стоимость транспортировки флагманской российской нефти резко возросла, поскольку введенные экс-президентом США Джо Байденом «прощальные санкции» продолжают тормозить нефтяную торговлю Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость транспортировки 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из российского порта на Черном море на западное побережье Индии выросла до $7,9 млн. Для сравнения: в конце прошло года она составляла $5,6 млн, пишет Bloomberg.

Помимо этого, растет и количество российской сырой нефти, которая застряла в море. По данным агентства, экспорт из портов в России подскочил до трехмесячного максимума, при этом индийские нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему отказываются принимать грузы, перевозимые на подсанкционных танкерах. Запрет не снимается даже в том случае, если такие суда составляют только часть рейса.

Аналогичного подхода придерживаются и некоторые китайские порты, в связи с чем танкеры простаивают неделями, не имя возможность разгрузить свои грузы. Bloomberg утверждает, что все может измениться, если президент США Дональд Трамп отменит введенные Байденом санкции.

10 января США ввели самые строгие санкции против российского нефтегазового сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Санкции также коснулись более 160 судов, которые Вашингтон считает частью российского нефтяного «теневого флота», Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы и 37 человек. В их числе — сын совладельца компании «Лукойл» Юсуф Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент «Лукойла» Вадим Воробьев, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

В феврале Reuters сообщало, что не менее 65 нефтяных танкеров встали на якорь у берегов России, Китая и Сингапура. В Кремле отмечали, что Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций, но «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».