Стоимость транспортировки флагманской российской нефти резко возросла, поскольку введенные экс-президентом США Джо Байденом «прощальные санкции» продолжают тормозить нефтяную торговлю Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость транспортировки 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из российского порта на Черном море на западное побережье Индии выросла до $7,9 млн. Для сравнения: в конце прошло года она составляла $5,6 млн, пишет Bloomberg.

Помимо этого, растет и количество российской сырой нефти, которая застряла в море. По данным агентства, экспорт из портов в России подскочил до трехмесячного максимума, при этом индийские нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему отказываются принимать грузы, перевозимые на подсанкционных танкерах. Запрет не снимается даже в том случае, если такие суда составляют только часть рейса.

Аналогичного подхода придерживаются и некоторые китайские порты, в связи с чем танкеры простаивают неделями, не имя возможность разгрузить свои грузы. Bloomberg утверждает, что все может измениться, если президент США Дональд Трамп отменит введенные Байденом санкции.

Китай отказался принимать танкеры с российской нефтью после санкций США

10 января США ввели самые строгие санкции против российского нефтегазового сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок.

Санкции также коснулись более 160 судов, которые Вашингтон считает частью российского нефтяного «теневого флота», Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы и 37 человек. В их числе — сын совладельца компании «Лукойл» Юсуф Алекперов, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, президент «Лукойла» Вадим Воробьев, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.

В феврале Reuters сообщало, что не менее 65 нефтяных танкеров встали на якорь у берегов России, Китая и Сингапура. В Кремле отмечали, что Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций, но «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».