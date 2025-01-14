Не менее 65 нефтяных танкеров встали на якорь у берегов России, Китая и Сингапура после того, как США объявили новые санкции против российской нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов MarineTraffic и LSEG.

Согласно анализу агентства, пять танкеров простаивают вблизи китайских портов, еще семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. По оценкам аналитиков, под новые американские санкции попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

Ограничения со стороны США привели к резкому росту цен на перевозку нефти. С 10 января, когда были объявлены санкции, ставка на маршруте Ближний Восток — Китай выросла на 39% и достигла $37,8 тыс., что является самым высоким показателем с октября.

Также резко повысились тарифы на поставку российской нефти в Китай, пишет Reuters. По данным S&P Global Commodity Insights, фрахтовые ставки на перевозку нефти марки ESPO танкерами танкерами-гигантами типа «Афрамакс» из порта Козьмино (Приморье) в Северный Китай в начале недели выросли более чем вдвое и составили $3,5 млн.

Стоимость транспортировки сырой нефти из Мексиканского залива в Китай подскочила до $6,82 млн долларов за рейс, что на $360 тыс. долларов больше, чем до введения американских санкций.

Под новые ограничения со стороны Вашингтона попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», которые занимаются страхованием морских перевозок, а также топ-менеджеры российских нефтяных компаний и более 180 судов, которые, по версии американских властей, перевозят российскую нефть в обход санкций.

По данным Bloomberg, китайские порты уже отказались принимать танкеры, попавшие под новые ограничения США, а Индия намерена последовать этому примеру. В Кремле заявили, что Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций, но «естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно».