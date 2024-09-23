Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри может привести к еще большим проблемам, а также к возникновению у женщин страха, связанного со свободным выражением своего мнения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала депутат Ксения Горячева.

В понедельник, 23 сентября, правительство концептуально поддержало законопроект об административном наказании за пропаганду чайлдфри — сознательного решения не заводить детей. В то же время кабмин предложил доработать норматив, в частности — уточнить формулировку «отказ от деторождения».

«Этот законопроект может привести к еще большим проблемам. Женщины начнут бояться говорить о своих сомнениях и не смогут получить необходимую поддержку, что скажется на рождаемости и их здоровье. Важно создавать условия для семей, а не запугивать тех, кто пока не готов к родительству», — отметила Горячева.

Депутат привела в пример недавнее социологическое исследование Russian Field, результаты которого показали, что большая часть россиян хочет иметь детей, но их останавливают материальные факторы: нехватка денег, жилья, а также отсутствие стабильности. В этой части, по ее мнению, нужны доработки. Размытые критерии норматива вызывают больше вопросов, чем решений проблемы снижения демографии, полагает Горячева.

«Мы уже видели законы, где нет четких границ, и это создает больше проблем, чем решений. Пропаганда и личное мнение — разные вещи. Нельзя наказывать за выражение мнения, иначе рискуем получить инструмент для сведения счетов, а не борьбы с реальной проблемой», — добавила она.

В свою очередь сторонница законопроекта, депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с «Газетой.Ru» заверила, что женщин, которые высказываются о нежелании иметь детей, но не призывают к этому других, не будут привлекать к ответственности и штрафовать.

«Законопроект касается именно пропаганды идеологии чайлдфри и идеи отказа от деторождения. То есть, когда есть настойчивое, систематическое распространение определенных взглядов, с целью изменения общественного мнения. Если человек захочет убедить окружающих в том, что дети зло и их не надо рожать — его накажут. Высказывание о нежелании иметь детей не попадет под статью. А вот попытки убедить другую женщину отказаться от деторождения — попадают», — пояснила она.

Лантратова убеждена, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не нарушит права женщин, а укрепит их. Также депутат заверила, что формулировка «отказ от деторождения» в документе будет отдельно проработана, чтобы «случайные люди под действие статьи не попали».