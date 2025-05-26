В Нью-Йорке инвестор на протяжении нескольких недель удерживал мужчину, чтобы получить доступ к его криптовалютному кошельку, сообщает The Washington Post. Его арестовали по обвинению в похищении, жестоком обращении и незаконном владении оружием.

Согласно судебным документам, речь идет о 37-летнем Джоне Вельце. Он обманом заманил жертву, пообещав вернуть ранее вымогаемые биткоины. Вместе с сообщником он требовал от похищенного пароль от биткоин-кошелька и угрожал его семье расправой.

Прокуроры утверждают, что преступники удерживали мужчину в элитном таунхаусе со связанными руками. В течение трех недель жертву подвергали пыткам, в том числе имитировали сбрасывание с лестницы. Мужчина согласился назвать пароль только после того, как Вельц ударил его пистолетом. Воспользовавшись моментом, когда криптоинвестор отлучился за ноутбуком, он сбежал и обратился за помощью к дорожному инспектору. Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Вельца задержали, суд отказал ему в освобождении под залог из-за риска побега, учитывая наличие у него частного самолета и вертолета, говорится в публикации. Теперь Вельцу грозит пожизненное заключение за похищение. Он отрицает все обвинения и должен предстать перед судом в среду. Поиск сообщника продолжается.

Это не первый подобный случай с похищением владельцев криптовалютных компаний и их близких по всему миру. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что иногда жертвам ради освобождения приходится платить выкуп, а некоторые случаи удается предотвратить. Например, одним из таких инцидентов стала попытка похищения дочери главы криптовалютной биржи Paymium и ее ребенка в Париже, которую предотвратили муж женщины и соседи.

Также был похищен соучредитель компании Ledger Дэвида Баллана во Франции. За него и еще одного похищенного требовали выкуп в размере 10 миллионов евро. В качестве доказательства злоумышленники отправили видео с отрезанным пальцем Баллана.

На прошлой неделе стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $111 тыс.

Анастасия Журавлёва