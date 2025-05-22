Стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в $111 тыс., следует из данных криптобиржи Binance.

К 7:00 мск 22 мая курс биткоина достиг отметки в $111 746, а затем начал постепенно снижаться. По данным на 9:10 мск, его стоимость находилась на уровне $111 061.

До этого биткоин обновлял исторический максимум в среду, 21 мая. Тогда его стоимость впервые достигла $109,5 тыс.

В начале апреля курс биткоина опускался ниже $75 тыс. впервые с ноября 2024 года. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел масштабные торговые пошлины.

«Криптовалюты вступили в 2025 год, ожидая попутного ветра от Трампа, а вместо этого получили шторм 5-й категории», — заявил тогда Bloomberg Мэтью Грэм, исполнительный директор и основатель венчурной компании Ryze Labs, специализирующейся на криптовалютах.

Спустя несколько дней курс биткоина вновь начал расти — сразу после того, как Трамп объявил о паузе в пошлинах.

В марте американский лидер подписал указ о создании резерва биткоинов и хранилища других цифровых активов, который будут пополнять за счет криптовалюты, уже принадлежащей федеральному правительству.

Согласно документу, правительственные биткоины нельзя продавать. Исключение — использование криптовалюты по решению суда, например, для компенсации жертвам преступлений или финансирования правоохранительных операций.

Трамп пояснил, что биткоин — «оригинальная валюта», а у США есть «преимущество в том, чтобы быть одной из первых стран, создавших стратегический резерв биткоинов».