Курс биткоина вырос до рекордно высокого уровня — $75 тыс. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте 2024 года — тогда стоимость биткоина составляла $73,7 тыс.

В ночь с 5 на 6 ноября курс биткоина начал расти примерно с $68,6 тыс. и достиг рекордной отметки в $75 тыс., после чего его стоимость начала снижаться. На 11:30 мск биткоин торгуется по $72,7 тыс., следует из данных Coindesk.

Как пишет Bloomberg, биткоин подскочил до рекордно высокого уровня после того, как кандидат в президенты США Дональд Трамп вырвался вперед по итогам раннего подсчета голосов. Агентство отмечает, что биткоин в предвыборной кампании республиканца играет важную роль: в случае переизбрания Трамп обещал сделать США крипто-столицей мира, создать стратегический запас биткоинов и назначить регуляторов, которые любят цифровые активы.

Камала Харрис, в свою очередь, заняла более сдержанную позицию в этом вопросе, отмечает Bloomberg. Кандидат от демократов утверждала, что поддержит нормативную базу для криптовалют.

Компании, занимающиеся цифровыми активами, часто жаловались на то, что чиновники при президенте США Джо Байдене не смогли создать четкую новую правовую базу для зарождающегося рынка, указывает Bloomberg. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер отмечал, что соблюдаются существующие правила. Между тем он неоднократно называл эту отрасль наполненной мошенничеством и неправомерными действиями.

Если Трамп одержит победу на выборах, то «первое испытание его авторитета, на которое следует обратить внимание, — это выполнит ли он свое обещание уволить Генслера в первый же день своего пребывания на посту», передает Bloomberg слова управляющего директора гонконгской маркетинговой компании Auros Ле Ши.

По предварительным данным, которые приводит близкий к республиканцам телеканал Foх News, Трамп лидирует на выборах. Он получает 277 голосов выборщиков, Кандидат от Демократической партии Камала Харрис ― 226.

Для победы кандидату необходимо получить не менее 270 голосов выборщиков. Победу Трампа прогнозируют и СМИ, традиционно близкие к демократам ― The New York Times (NYT) и CNN.

Выступая перед сторонниками во Флориде, Трамп уже объявил о своей победе на выборах. Он пообещал «вылечить» США, снизить налоги и «остановить войны». Харрис пока не делала официальных заявлений. Сопредседатель ее кампании Седрик Ричмонд сообщал, что она выступит публично 6 ноября.